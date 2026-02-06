老挝举行隆重宴会欢迎越共中央总书记苏林一行访老

据越通社特派记者报道，在2026年2月5日对老挝进行国事访问期间，老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）已举行宴会，欢迎越共中央总书记苏林及越南高级代表团访老。

越南政府总理范明政、国会主席陈青敏一同出席。



通伦·西苏里代表老挝党、国家和人民，热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。作为亲密的朋友和同志，通伦表示对兄弟般的越南党、国家和人民近年来所取得的重大、全面且具有历史意义的成就，使越南保持稳固的政治稳定、社会安宁、经济持续高速发展，国际和地区地位不断提升感到高兴和自豪。



通伦对越南党、国家和人民长期以来在民族解放斗争时期以及当前保卫、建设和发展老挝国家事业中给予老挝党、国家和人民的巨大、宝贵、及时且情深义重的支持与帮助表示衷心感谢和深切感激，并坚信在以苏林总书记为首的光荣的越南共产党英明领导下，越南人民将在革新事业和胜利落实越共十四大决议进程中取得更加辉煌的成就，实现“民富、国强、民主、公平、文明”的目标。



通伦强调，老挝党、国家和人民将竭尽全力同越南党、国家和人民一道，维护并不断巩固由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席亲手缔造、并由两国历代领导人、战士和人民以鲜血、心血和牺牲共同培育起来的伟大友谊和特殊团结关系，使之成为两国民族宝贵和神圣的共同财富，并世代相传、永续守护。

越共中央总书记苏林与越南党和国家领导同志出席由老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里主持的老挝传统拴线仪式。 图片来源：越通社

在答辞中，苏林总书记对老挝党、国家和人民给予他本人及越南高级代表团的隆重、周到、亲切且充满同志兄弟情谊的接待表示诚挚感谢。



苏林总书记高兴地看到老挝党、国家和人民在40年革新事业中取得的重大、全面、具有历史意义的成就，以及老挝人民革命党第十二次全国代表大会的圆满成功，认为这是老挝革命事业中具有特别重要意义的重大政治事件，彰显了全民大团结的强大力量和坚持全面、有原则革新路线的坚定立场。



苏林总书记相信，在以通伦同志为总书记的老挝人民革命党领导下，发扬革命传统，保持团结、自力更生、自主创新，老挝必将胜利实现党十二大提出的各项目标任务。



苏林总书记表示，回顾两国波澜壮阔的历史进程，对两国人民始终如一、情同手足、不断开花结果的紧密关系深感自豪，这一关系已成为无价的共同财富，是客观历史规律，也是两国不断前行的巨大力量源泉，并将继续传承给子孙后代。



苏林总书记强调，越南始终高度重视并把维护、巩固和发展越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”关系置于最高优先位置，这不仅是政治责任，更是发自内心的使命和两国民族的长远战略利益。越南党、国家和人民始终愿同老挝党、国家和人民并肩同行、相互支持，共同推进保卫和建设、发展国家事业。（完）