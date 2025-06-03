老挝为越南企业提供更多的投资机遇

老挝是东南亚唯一一个内陆国家，但却拥有本地区重要的地缘战略位置，发挥着连接越南、泰国及湄公河次区域其他国家的“桥梁”作用。

越通社驻万象记者报道，近年来，老挝政府积极推动开放政策，不断改善投资环境，并逐步完善交通基础设施系统，以加强国内及区域互联互通。

根据规划，老挝将沿南北、东西方向发展高速公路，构建贯穿全国的交通动脉网络。建成后，这些高速公路将有效缩短通行时间与货运时间，降低物流成本，为跨境贸易活动以及老挝与越南及泰国、中国、柬埔寨等邻国之间的人员交流创造更加便利的条件。

老挝政府承诺将始终与越南及国际企业同行，为其在老挝有效开展投资、经商活动创造最有利的条件。

位于老挝西北部、与泰国接壤的沙耶武里省的面积达16389平方公里，被评为具有土地资源和水资源丰富的地区，特别适合发展农业、加工工业和能源产业。

沙耶武里省农林厅厅长蓬卡欧·布尼亚翁表示，省领导始终与企业并肩同行并提供支持。此外，当地政府也鼓励来自越南、中国、泰国等国的企业对本省重点领域进行投资。

老挝中部地区的甘蒙省被评为是一个充满活力和潜力的省份。该省经济社会正呈现强劲发展势头。甘蒙省在推动国内和国际互联互通方面发挥着重要作用，特别是在东西经济走廊中。

甘蒙省副省长松萨·翁西达表示，当地政府高度评价目前在该省进行投资的越南企业所发挥的作用及其运行效率，为本省的发展作出了重要贡献。

他强调，甘蒙省将继续为越南企业在本省长期投资创造便利条件，特别是在物流服务、清洁能源、风能、种植、养殖、加工工业等具有潜力的领域。

老挝在今后将进一步推动交通基础设施互联互通，特别是跨国交通线路的建设，这有助于巩固老挝在本地区的重要中转地位，为推动经济贸易合作、实现可持续发展与互利共赢目标作出贡献。

凭借政策稳定、投资环境日益改善、优惠机制透明以及各级政府积极支持等优势，沙耶武里省乃至老挝，正为越南等国际企业开辟出颇具吸引力的投资机遇。

在越老关系日益稳固和务实发展的背景下，越南企业将继续发挥好强化越老友好合作与互利共赢关系的桥梁作用。（完）