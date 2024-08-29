老挝中央机构祝贺越南国庆节

越通社驻万象记者报道，在越南国庆79周年（1945年9月2日～2024年9月2日）之际，8月28日至29日，老挝外交部、中央对外部、中央宣传部、中央组织部、老挝建国阵线中央委员会等老挝中央机构来到越南驻万象大使馆表示祝贺。

在友好的气氛中，老挝中央机构领导向越南党、国家、政府和越南人民致以诚挚的祝贺；祝贺越南党、国家、政府和越南人民79年来在各领域取得的伟大而全面的成就。

老挝中央机构领导代表高兴看到由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和素发努冯主席亲手缔造的老越、越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断发展；高度评价长期以来两党两国和老挝、越南人民之间的合作关系。老挝中央机构领导代表表示，将继续与越南驻老挝大使馆以及越南有关方面共同努力，进一步促进两国合作；相信，在以苏林同志为总书记的越南共产党的英明领导下，越南将继续在国家建设和发展事业中取得更大成就，胜利落实越共十三大决议，实现建设繁荣幸福的越南、到2045年成为高收入发达国家的目标。

值此机会，老挝中央机构领导代表对越南党、国家和人民在过去的国家解放事业和当前的国家建设和发展事业中给予老挝革命的支持和帮助表示衷心感谢。

越南驻老挝大使馆临时代办潘明战强调，越南驻老挝大使馆将继续与老挝有关部门密切配合，继续发挥好桥梁作用，为培育和发展越老特殊关系，使其万古长青、世代相传作出贡献。（完）