值此越南共产党建党95周年之际，老挝人民革命党中央委员会；中国共产党中央委员会；柬埔寨人民党主席洪森；古巴共产党第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔和劳尔·卡斯特罗大将；朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩向越共中央总书记苏林致贺信和贺电。

* 据老挝人民革命党中央委员会的核电：“95年来，越南共产党由胡志明主席创立，在其英明领导下，越南共产党已领导越南革命事业和人民争取伟大胜利，打击殖民主义和侵略者，并取得了民族独立和自由，同时在1975年成功解放了南方和统一国家。特别的是，革新近40年后，在越南共产党的领导下，兄弟般的越南人民已取得了巨大而全面的成就，为维护越南社会注意共和国政治稳定、强大的国防安全、社会秩序安全、经济迅速和可持续发展等做出了历史性的贡献，使越南人民生活水平不断提升，越南共产党和越南社会主义共和国的国际与地区地位和作用日益显著等。

我们坚信，弘扬这一辉煌革命传统以及巨大而全面的成就，兄弟般的越南党、国家和人民将继续取得新的、更大的胜利和成就，成功实现越共十三大决议和成功举办越共第十四届全国代表大会。”

值此之际，老方领导感谢越南党、国家和人民给予的巨大和有效的帮助，强调老挝党、国家和人民将继续同越南党、国家和人民协调合作，竭尽全力维护两国这种罕见的关系，使其万古长青、世代相传。

* 中国共产党中央委员会的贺电中表示，95年来，越南共产党已领导越南人民胜利实现国家统一和民族解放事业，取得辉煌的成就。

目前，在苏林总书记同志的领导下，越南党和人民正在努力实现越共十三大提出的任务和目标，不断努力面向实现建党100年目标。

中方领导强调，越中两党友谊历史悠久。两国在革命斗争事业中相互支持与帮助，共同走向社会主义现代化发展之路。

中方表示愿意同越南共产党配合有效落实两国高层共识，促进互访与接触，加强战略沟通合作，巩固传统友谊，扩大所有领域上的交流与合作等。

* 柬埔寨人民党主席洪森在贺信中已高度评价越南党、政府和人民多年来所取得的成就，认为这些成就为促进国家发展做出巨大贡献，越南经济不断发展，人民生活条件不断得到改善，越南的国际地位日益提升等。

柬埔寨领导对柬埔寨与越南两党、两国和两国人民的传统友谊、全面合作关系等感到满意，并相信，在苏林总书记同志的英明领导下，越南共产党将继续取得更加辉煌的成就。

* 古巴共产党第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔和劳尔·卡斯特罗大将在贺信中表示，越南共产党的革命成果，尤其是1986年实施的革新政策，对越南社会主义建设进程具有重大意义，也是国际共产运动的光辉榜样。古巴领导人重申了古巴一如既往地深化两国友谊、团结与合作的决心。

* 朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩在核电中强调，在越南共产党的领导下，越南人民在国家建设与保卫事业中已取得了显著成果。朝鲜领导人表示相信，朝鲜与越南两党传统友谊经继续向前发展。（完）