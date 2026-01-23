老挝、中国和柬埔寨领导人致电祝贺苏林当选越共中央总书记

值此越共第十四届中央委员会选举苏林同志连任越共第十四届中央委员会总书记之际，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里，中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和柬埔寨人民党主席洪森分别向苏林总书记致贺电和贺信。



通伦·西苏里在贺信中向苏林同志连任越共中央总书记表示热烈祝贺，并祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。他表示相信，在以总书记同志为首的越南共产党英明领导下，越南全党、全民必将圆满完成越共十四大提出的各项目标任务，把越南建设成为和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家，坚定不移走社会主义道路。



他强调，老挝将与总书记同志和越南共产党新领导班子一道，继续维护与加强老越两党、两国之间伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系，使两国关系不断结出更加丰硕的成果，并世代相传。



中共中央总书记、国家主席习近平致电苏林，祝贺他当选越共中央总书记。



习近平在贺电中说，越共十三大以来，越南共产党坚定走符合越南国情的社会主义现代化道路，坚持和加强党的全面领导，团结带领越南人民在社会主义建设和革新事业中取得瞩目成就，越南国际地位和影响力不断提升。越共十四大成功召开，开启了越南民族发展新纪元，将鼓舞和促进世界社会主义运动发展。相信在以总书记同志为首的新一届越共中央领导下，越南共产党一定能够带领越南人民团结一心、砥砺奋进，推动越南党和国家事业取得新的更大成就，胜利完成越共十四大确定的各项目标任务。



中越是社会主义友好邻邦，是具有战略意义的命运共同体。他十分珍视中越两党两国关系，愿同总书记同志一道，加强战略沟通，弘扬传统友谊，坚定推进社会主义事业，引领中越全面战略合作和命运共同体建设不断结出累累硕果，为两国人民带来更多福祉，为地区与世界和平稳定、发展繁荣作出积极贡献。



与此同时，洪森代表柬埔寨人民党中央委员会并以个人名义向苏林总书记致以最热烈的祝贺。



在苏林总书记的英明领导下，越南不断发展，人民得以生活在持久的和平、稳定和繁荣之中，越南在地区和国际上的地位和作用也得到了提升。



他坚信在苏林总书记的领导下，越南共产党将继续赢得越南人民的高度信任和大力支持，并在贯彻落实越共十四大所通过的各项政策和决议过程中取得更大的成就。



他相信柬越两党、两国之间睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系必将不断深化发展。