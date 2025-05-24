老挝、中国、柬埔寨、古巴和俄罗斯等国领导人就越南原国家主席陈德良逝世向越方致唁电和唁函

一、老挝党和国家领导在唁电中对原越共中央总书记、原国家主席陈德良于2025年5月20日逝世表示沉痛哀悼。老挝高级领导人评价陈德良同志是越南党和国家的杰出和支柱的领导人，他始终以一名共产党员的先锋模范精神、无私奉献的精神，以纯洁的品格服务党、国家和民族的革命事业，全身心投入保卫和建设一个繁荣发展的越南国家的伟大事业中。



陈德良同志的逝世，不仅是越南党、国家和兄弟般的越南人民的巨大损失，也是老挝党、国家和人民失去了一位极为亲密的朋友和同志。陈德良同志始终关心并全力支持老挝国家的保卫和建设事业，为不断巩固和发展老越、越老两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结和全面合作关系作出了巨大而重要的贡献，使这一关系在过去岁月中日益紧密和开花结果。



二、中共中央总书记、中国国家主席习近平在致越南党、国家、人民和陈德良同志家属德唁电中对陈德良逝世表示沉痛哀悼，向陈德良家属致以诚挚慰问。



习近平指出，陈德良同志是越南党和国家卓越领导人，为越南国家发展和革新开放事业作出了重要贡献。作为中国人民的老朋友，陈德良同志为中越两党两国关系发展作出了不懈努力。习近平总书记、国家主席表示相信，在以苏林同志为首的越共中央坚强领导下，越南党、政府和人民必将化悲痛为力量，在社会主义建设事业中不断取得新的成就。



中共中央对外联络部代表团吊唁原国家主席陈德良。图自越通社

三、柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼，国王太后诺罗敦·莫尼列·西哈努克，柬埔寨参议院主席洪森，柬埔寨首相洪玛奈，柬埔寨国会主席坤·苏达里在致越南领导人的唁电中对已故越南国家主席陈德良的敬意。他们高度评价陈德良是杰出的领导人，为越南人民的幸福、国家的和平、独立、社会进步与现代化事业毕生奉献。唁电强调，已故国家主席陈德良是柬埔寨长期以来真正的朋友，他在推动和发展两国及两国人民之间深厚关系中发挥了重要的作用。



柬埔寨国王和高级领导人向苏林总书记和越南国家、政府、国会和人民以及已故国家主席陈德良的家属致以最深切的慰问。



四、古巴领导人在唁电中就越南原国家主席陈德良逝世向越南党、政府和人民致以诚挚的慰问。



古共中央第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔表示：“我们对陈德良同志的逝世深感悲痛，他为建立古巴和越南之间深厚的兄弟关系作出了贡献。我向越南党、政府和人民表示最诚挚的慰问” 。



古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯表示：“古巴将永远铭记陈德良同志为两国友谊的发展所作出的贡献”。



古巴全国人民政权代表大会主席、古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯表示：“我们对陈德良同志家属、朋友和越南人民这一巨大损失深感悲痛。”



五、俄罗斯总统普京向越南领导人发唁电中表示，“陈德良同志是俄罗斯的伟大朋友，为两国关系发展作出了重大贡献，其中最重要的成果是两国领导人于2001年签署了《越俄战略伙伴关系联合声明》。”



老挝人民民主共和国外交部长通沙万·丰威汉、老挝人民革命党中央对外联络部代部长布恩莱亚·潘达诺冯向越南政府副总理兼外交部长裴青山致唁函。（完）