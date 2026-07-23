美食旅游——越南游客搜索最多的目的地

业内专家指出，美食旅游正逐渐成为越南人出行计划的重要目标。根据在线酒店预订网站安可达（Agoda）发布的《2026年旅游展望报告》，35%的越南人将美食列为影响旅行决策的主要原因之一。

安可达越南国家总监武玉林表示：“美食在目的地探索中扮演着越来越重要的角色。无论是平民小馆、当地集市还是美食街，每道美食都展现了当地文化和生活的一个侧面。今年夏季搜索最多的目的地为游客提供了丰富的选择，既探索目的地，又能品尝特色美食。”

据此，越南游客搜索最多的前五大国内目的地均为滨海城市，彰显了在夏季高峰最后一个月海滨度假的吸引力。这些地方不仅以碧海白沙和丰富的水上活动吸引游客，而每个地方还拥有自己的特色美食，让游客的旅程更加有滋有味。

其中，岘港位居国内搜索量榜首，其以广南面、鱼粉以及可在沿海轻松享用的新鲜海鲜征服游客。市区内的景点、海滩和餐饮区相对密集，适合游客在短时间内结合游玩、放松和探索当地美食。

排名第二的是芽庄，以海蜇粉、宁和烤春卷和叠盘湿饼闻名。这些质朴的菜肴散发着这座滨海城市的独特魅力，已成为探索芽庄之旅不可或缺的一部分。

另外还有头顿、潘切和下龙，每个地方都有各自的区域特色美食。头顿以馅虾饼（Bánh khọt）、咸蛋海绵蛋糕和鳐鱼火锅闻名；潘切则以小松饼（bánh căn）、凉拌洁白鲱、水晶虾饺和椰子冰淇淋吸引食客。来到下龙，除了探索世界自然奇观的行程外，游客绝不能错过已成为这片土地标志性的特产的广宁墨鱼饼。（完）