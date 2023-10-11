美食提升越南旅游业的吸引力

除了自然资源和文化的价值外，越南各地美食的独特和吸引力也被认为是促进旅游业发展的重要因素之一。由于拥有丰富多样的美食以及几千年历史总结的烹饪与享用的精髓，越南美食旅游的发展并将美食变成吸引游客优势的的潜力巨大。

据世界美食旅游协会（WFTA）的统计数据，高达 81% 的国际游客希望了解当地美食。 他们愿意在旅行行程中平均将预算的 25-35% 用于食品和饮料相关费用。其显示美食不再仅仅满足游客简单饮食需求，而逐渐成为旅行行程的主要目的之一。

因此，越南应充分利用美食的优势，提升目的地的吸引力。最近，美国著名旅游网站Travel Leisure将越南评为2023年亚洲最具吸引力美食目的地。全球最大旅游平台Tripadvisor的读者将河内评为2023年全球20大美食目的地之一。

此前，越南河粉、面包、烤肉米线和卷粉等许多著名的越南菜肴都曾经受到许多著名的国际媒体频道的称赞。其证明越南美食是有助于创造比较优势，提高国家在世界旅游地图上的竞争力的资源。

为实现保护与弘扬越南美食的价值，为各地方带来经济效益，推动旅游业的发函，越南美食文化协会（VCCA）已开展“将越南美食打造成为国家品牌”方案（2022-2024年阶段）。在方案一期内，该协会向121道越南特色美味菜肴颁发证书，力争完善“1200道越南特色美味菜肴总集”，从而将该数据库转换为“越南美食在线地图”和“越南美食在线博物馆”，为通过美食向世界推向越南品牌，提升国家竞争力，发展越南经济以及旅游业奠定基础。

越南国家旅游局副局长阮黎福表示，至2023年越南旅游发展战略确定将美食旅游视为重要产品之一，为提升越南旅游竞争力和品牌作出贡献。

为有效开发美食旅游的潜力和优势，越南国家旅游局确定打造颇具吸引力和优质的美食旅游产品，其中，注重提供探索各目的地文化特色与没事才要以及饮料的活动，向游客介绍越南用餐空间或用餐行为文化，将游客的美食旅游探索之旅提升到一个新的水平。

阮黎福表示，旅游业将通过国内外国际活动向世界广泛地推介越南美食文化。（完）