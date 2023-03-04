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美溪海滩被列入亚洲10大最佳海滩榜单

根据 猫途鹰（ TripAdvisor ） 的评级，以游客平均评分为 4.5/5 ，岘港市美溪海滩被列入 2023 年亚洲 10 大最佳海滩榜单。

这是猫途鹰颁发的“2023年旅行者之选奖”项目之一，旨在推崇目的地、酒店和餐厅。 该结果基于12个月内来自世界各地的读者和旅游专家的评选。

在猫途鹰的2609条点评中，有1273条点评认为美溪海滩很棒，其中876条评价非常好。

一位美国游客于2023年2月13日在猫途鹰上对美溪海滩发表评论说：“美溪是岘港的一个美丽海滩。 沙子细软漂亮，贝壳很多，轻浪适合游泳。 沿途有很多休息点。 海滩上的救生员一向关注游客安全。 海滩的景色令人惊叹。”

美溪海滩位于岘港市山茶县福美坊，距离市中心约2公里。美溪海滩长约900米，是岘港最热闹的海滩之一。

从美溪海滩，游客可以看到雄伟的五行山。 美溪海水清爽无污染，海上休闲活动非常安全。 此外，海滩具有日夜值守的求生员，随时营救遇险人。

凭借良好维护海洋环境、文明规划，美溪海滩多年来已成为国内外游客的著名旅游胜地。 2005年，美国经济杂志《福布斯》将美溪海滩评选为地球上最具吸引力的六大海滩之一。 之后，美溪继续获得《旅游》、CNN、CN Traveler等许多其他国际杂志的好评。

在 猫途鹰评选的2023年亚洲10大最佳海滩榜单中，还有其他 9 个海滩，包括：印度Radhanagar 和Benaulim、泰国Kata Noi、Nai Harn和 Chaweng、韩国Haeundae、印尼Kelingking、 日本Yonaha Maehama和斯里兰卡Mirissa。（完）

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