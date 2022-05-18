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美政界高度评价范明政总理在战略与国际研究中心发表的讲话
美国战略与国际研究中心亚洲海事透明倡议主任格雷戈里·波林（Gregory B. Poling ）表示，范明政的演讲传递出越南重要且全面的寄语和越南对全球性问题的承诺。在谈判与对抗之间，越南选择谈判而非选战争，选择合作与健康竞争。虽然是发展中国家，但越南在应对气候变化和兑现在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）作出至2050年实现净零排放目标的承诺中表现出巨大的责任和决心。
越南美国贸易委员会副主席弗吉尼亚·富特（Virginia Foote）听取范明政总理的讲话后认为，范明政的演讲具有特别意义，对美国而言十分重要，凸显越美两国合作关系的路线。范明政总理的演讲涵盖了气候变化、数字化转型、亚太地区经济合作等诸多重大问题。她认为，这是关系到越南与美国关系未来的演讲。
越南政府总理范明政在美国战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话。图自越通社
富特女士也对范明政关于越南未来发展目标和双边经济合作关系的演讲很感兴趣。她赞成如范明政所说真诚坦诚地相互理解，和平合作，不对抗，平等竞争和相互尊重的观点。这是范明政讲话对听众的吸引力。人们将看到一个友好的越南，是美国企业乃至外国投资者的投资乐土。
商业咨询服务公司鲍尔亚洲集团(Bower Group Asia)高级总裁何芳向越通社记者介绍越南在美国政界和学界的举足轻重的地位。她认为，越南的地位日益提升，并受伙伴的重视。越南在具有战略性问题、地区安全问题和经济问题方面都有发言权。越南是美国产品销往东南亚地区的门户。其有助于使越南的地位变得更强大。在东盟框架之外，越南也是美国高度重视的伙伴。美越双边合作关系前景十分广阔。
越南代表团为东盟-美国特别峰会的成功作出主动、积极、重要和负责任的贡献。范明政出席本次峰会框架所有活动并发表了讲话，分享越南对东盟与美国关系发展方向的观点，推介越南在国际合作中真诚与负责任的形象，是美国和其他多边伙伴的可靠朋友和伙伴。（完）