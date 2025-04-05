美总统特朗普：与苏林总书记的通话“富有成效”

华盛顿时间4月4日上午，美国总统唐纳德·特朗普在社交网络“真实社交”（Truth Social）上公布了他与越共中央总书记苏林通话的消息，重申此次通话“富有成效”，并感谢越南领导人的善意。



特朗普在个人账户上表示：“我刚刚与越共中央总书记苏林进行了富有成效的通话，他告诉我，如果能与美国达成协议，越南愿意将关税降至零。我代表美国向他表示感谢，希望在不久的将来与他进行会晤。”



通话中，两国领导人重申希望进一步加强双边合作，造福两国，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。两位领导人还一致认为，越美在所有领域上的合作关系发展势头良好。

关于双边贸易关系，两位领导人讨论了继续促进贸易来往的措施。其中苏林总书记重申，越方愿意与美方进行磋商，将出口越南的美国产品关税降至0%，并提议美方对越南对美国出口产品采取同样的措施，越南将继续从美国进口更多越南需要的商品，为美国企业进一步增加对越南投资创造有利条件。



两位领导人还同意继续进行磋商，以尽快签署双边协议，实现上述承诺。借此机会，苏林总书记诚挚地邀请特朗普总统和夫人尽早再次访问越南。



特朗普总统愉快地接受了邀请，并表示希望尽快再次与苏林总书记会面。特朗普总统还通过苏林总书记向越南其他领导人和人民转达诚挚的问候。（完）