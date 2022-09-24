美媒：越南应该在联合国人权理事会中拥有一席之地

文章表示，越南在联合国的作用继续受到高度赞赏，包括派遣人员参加联合国在南苏丹和中非特派团的维和行动，积极参与谈判以实现联合国可持续发展目标。在抗击新冠肺炎疫情期间，越南取得了许多成果，如向缺乏支持的国家提供医用口罩和医疗设备。



越南目前是东南亚国家联盟（ASEAN）在人权理事会的协调员。越南已完成人权理事会第二轮普遍定期审议（UPR）的国别报告并正在接受第三轮普遍定期审议。



越南非常重视落实关于保护和促进人权的国际公约，目前是国际劳工组织 (ILO) 25 项公约的缔约国。据政府宗教事务委员会的报告，越南的宗教活动日益发展。到 2020 年，越南拥有 16 个不同宗教的 43 个组织。



文章称，越南与联合国的成功之旅还体现在1995-1999年间取得的成就，其中包括越南与美国的外交和贸易关系正常化。文章指出，越南对外开放和与世界接轨政策的主要目标之一是为在联合国拥有更高的地位，发出更强有力的声音做好准备。文章强调，越南竞选人权理事会将有助于深化越南对国际体系的参与。（完）