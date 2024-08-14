美国3M集团在河内设立科学技术与工程中心

越南计划与投资部副部长阮氏碧玉在由世界领先的科技创新集团3M于 8月13日在河内举行的科学技术与工程中心的揭牌仪式上表示，此次活动不仅标志着科学技术与工程中心的诞生，同时也是越南迈向全球创新目的地之路的具体成果。

为了实现上述目标，越南实施了许多具体的吸引投资措施，目前越南已成为世界上许多科技集团的目的地，预计未来将有许多集团和企业来到越南。

阮氏碧玉副部长强调，越南一直将科技创新视为增长、经济改革、摆脱“中等收入陷阱”、赶得上发达国家的动力。

此前，3M集团在胡志明设立客户技术中心（CTC），重点向全国合作伙伴企业介绍解决方案和商业合作机会。

3M集团负责电子材料解决方案总裁Steven Vander Louw表示：“未来两年，我们计划投资更先进的测试设备，以满足越南市场快速增长的需求。”

越南有针对性、有选择性开展招商引资工作，瞄准高科技项目、半导体、人工智能、研发、可再生能源、氢能、建设同步基础设施等的投资项目，这些正是美国投资者拥有大量潜力和优势的领域。

阮氏碧玉表示，今天3M集团科学技术与工程中心的成立是越南逐渐成为地区技术创新、研发目的地的具体证明。此次活动对越美合作关系不断发展也具有积极意义。

今后，阮氏碧玉副部长希望越南3M集团科学技术与工程中心与越南国家创新中心（NIC）在进一步发挥各自优势的基础上开展有效合作，作为越南政府的战略咨询机构，计划与投资部将努力为企业创造有利和透明的环境。

美国驻越大使马克·纳珀（Marc E. Knapper）表示，3M集团在越南的投资充分肯定其对企业为促进科学技术合作做出贡献的强有力的建设性承诺。该中心将为促进创新、促进两国进步和繁荣做出重要贡献，包括推动经济增长、技术进步和可持续发展。（完）