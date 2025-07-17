美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

凯利·麦基格指出，40多年来，美国一直坚定承诺，尽最大努力寻找并核实有关在越南战争中失踪人员的信息。这一人道主义行动之所以能够持续，离不开越南政府长期以来的合作。



凯利·麦基格强调，早在美越两国正式恢复外交关系前十年，双方就在该领域展开合作，而这种合作也成为当今两国伙伴关系稳固发展的重要基础。



凯利·麦基格在文章中写道：“正是由于越南坚持不懈且至关重要的合作，截至目前共有752名在越失踪的美军遗骸身份得到确认并归国，为亲属带来期待已久的答案，在一定程度上减轻了他们的痛苦。对于另外1157名估计仍有可能在越南找到的失踪人员，美方正在与越方联合开展档案研究、现场调查和发掘工作，继续履行道德义务。”

越南战争期间失踪美军人员遗骸接收仪式。图自越通社

自2015年以来，DPAA派遣了超过97个调查小组和167个发掘小组前往越南，与越方保持合作。即便在2020年至2021年因新冠疫情导致出行受限的时期，越方仍独立开展了30次调查和发掘任务。



这一意义重大的支持包括航空支持以便前往偏远地区、搭建临时营地、彻底排查未爆炸弹、雇佣大量本地劳动力（有时超过100人）服务发掘工作、恢复土地原貌以及在复杂地形提供专用发掘设备。



10年来，美越合作确认了35名失踪人员，其中19人来自联合实地行动，1人来自美方合作代表，15人根据越方提供的线索得以确认。



凯利·麦基格强调，美方将继续努力开展在越南战争中失踪人员的搜寻、发掘和身份识别工作，而这些努力的成果大部分得益于越南政府和人民的支持。（完）