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美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

越通社驻华盛顿记者报道，美国国防部战俘及失踪人员统计署（DPAA）署长凯利•麦基格（Kelly McKeague）近日在《华盛顿时报》发表文章，强调了越南政府和人民在搜寻战争时期失踪美军人员的人道主义努力中所提供的重要合作与支持。

凯利·麦基格指出，40多年来，美国一直坚定承诺，尽最大努力寻找并核实有关在越南战争中失踪人员的信息。这一人道主义行动之所以能够持续，离不开越南政府长期以来的合作。

凯利·麦基格强调，早在美越两国正式恢复外交关系前十年，双方就在该领域展开合作，而这种合作也成为当今两国伙伴关系稳固发展的重要基础。

凯利·麦基格在文章中写道：“正是由于越南坚持不懈且至关重要的合作，截至目前共有752名在越失踪的美军遗骸身份得到确认并归国，为亲属带来期待已久的答案，在一定程度上减轻了他们的痛苦。对于另外1157名估计仍有可能在越南找到的失踪人员，美方正在与越方联合开展档案研究、现场调查和发掘工作，继续履行道德义务。”

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越南战争期间失踪美军人员遗骸接收仪式。图自越通社

自2015年以来，DPAA派遣了超过97个调查小组和167个发掘小组前往越南，与越方保持合作。即便在2020年至2021年因新冠疫情导致出行受限的时期，越方仍独立开展了30次调查和发掘任务。

这一意义重大的支持包括航空支持以便前往偏远地区、搭建临时营地、彻底排查未爆炸弹、雇佣大量本地劳动力（有时超过100人）服务发掘工作、恢复土地原貌以及在复杂地形提供专用发掘设备。

10年来，美越合作确认了35名失踪人员，其中19人来自联合实地行动，1人来自美方合作代表，15人根据越方提供的线索得以确认。

凯利·麦基格强调，美方将继续努力开展在越南战争中失踪人员的搜寻、发掘和身份识别工作，而这些努力的成果大部分得益于越南政府和人民的支持。（完）

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