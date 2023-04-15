美国驻越南大使馆新馆动工兴建

15日上午，越南外交部部长裴青山与美国国务卿安东尼·布林肯在河内出席了美国驻越南大使馆新馆动工仪式。

美国驻越南大使馆新馆在竣工后将在扩大越南与美国外交、安全和贸易关系中起着积极作用。

美国驻越南大使馆新馆投资资金12亿美元，占地32公顷，总建设面积3.9万平米。

大使馆新馆的设计是现代城市景观与河内市自然美丽相结合。建设材料从下龙湾取灵感。

安东尼·布林肯表示，该事件准备工作在多年进行，这是美越两国外交官之间的尽心和创新结合的结果。大使馆新馆体现了加强两国和两国人民之间对话伙伴关系工作迈出一大步。

安东尼·布林肯强调，越南与美国外交关系正常化27年来，两国之间的对接日益密切。今年两国将纪念建立全面伙伴关系10周年。两国在从社区保健、具有包容性经济合作、推进清洁能源转型等领域开展合作。

安东尼·布林肯表示，大使馆新馆共有8层，全部工作人员能在这里工作，大使馆将可能提升领事办理服务柜台数量，比目前增加3倍，从而可以向更多人办理签证和签发护照。

预计，大使馆新馆施工期限约6年，期间将为大约1800名当地劳动者创造就业机会，对越南经济贡献3.5亿美元。

大使馆新馆的建筑是两国文化的结合。该新馆由美国一家公司设计并灵感来自越南景观和和河内城市建筑之间的结合。

河内市人民委员会副主席杨德俊表示，项目是两国多年来所付出的积极努力和许多机关的积极参与的成果。

在安东尼·布林肯访问越南前夕，河内市人民委员会已批准纸桥郡新城区剩下的详细规划（比例尺1:500）。这是开展有关手续，实施美国大使馆新馆建设协议的重要条件。

河内市人民委员会将在美国大使馆新馆建设过程中继续同各中央机关、美国大使馆保持紧密配合，援助项目达到所提出的目标和进度。

安东尼·布林肯是在越美两国纪念全面战略伙伴关系建立10周年之际访问越南的。（完）