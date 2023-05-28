美国犹他州高度评价与越南的合作潜力

据越通社驻华盛顿记者报道，越南驻美国大使馆阮国勇于5月22日至25日已率团对犹他州进行工作访问。访问期间，阮国勇分别会见了犹他州参议院预算委员会主席、参议员杰里·史蒂文森(Jerry Stevenson)、盐湖城市长艾琳·门登霍尔(Erin Mendenhall)、摩门教会耶稣基督后期圣徒教会会长罗素·纳尔逊(Russell M.Nelson)和教会其他领导、犹他州州长经济发展办公室主任法兰兹‧科尔布（Franz Kolb）和企业代表等。

阮国勇大使还在犹他州人民外交事务委员会，杨百翰大学、犹他大学、威斯敏斯特大学等大学发表讲话。趁此之际，阮国勇与旅居犹他州的越侨大学生、越南艺术家、越南友人和伙伴等会面。

犹他州、盐湖城和摩门教会等的领导都高度评价与越南合作潜力，表示愿促进代表团互访、贸易和投资促进以及人文交流；承诺为旅居犹他州和盐湖城的越南人社群创造更加便利条件。

犹他州近80家企业的领导代表表示已经和打算对越南投资和开展经营合作，高度评价越南政府有关外国投资的政策和主张。犹他州各家企业十分希望选择越南为供应链多样化战略中的第一个投资目的地。预计今年7月，犹他州州长将派遣一支贸易促进代表团赴越南。

阮国 勇23日在由美国和平研究院与犹他州人民外交事务委员会联合举行的一个活动上发表讲话；同杨百翰大学、犹他大学、威斯敏斯特大学等三所大学领导、教授和大学生就越美关系进行交换意见。（完）