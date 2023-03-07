美国演员科林·卡尔森：越南街头美食令人痴迷

据英国广播公司（BBC）报道，2019年夏天正在周游亚洲的卡尔森收到了在越南从事英语教学工作的新朋友的邀请，前往河内游玩。本想在越南待几个月体验当地生活文化，但对越南美食的着迷和多次乡村游，加上新冠疫情爆发使卡尔森选择了继续留在越南。



卡尔森在抖音（TikTok）和照片墙（Instagram）上建立了名为“Plates of Hanoi” （之后改为 “The Fat Passport”）的账号，用英语向外国人和游客介绍越南美食之旅的体验。



卡尔森表示，越南菜肴非常美味，一天中任何时候都能轻松地买到，而且价格非常实惠，令她非常兴奋，痴迷不已，但在网上探索用英语介绍越南美食的视频不多，想尝试越南美食的外国人都很难找到相关信息，因此她创建了“Plates of Hanoi”（河内美食），介绍越南的特殊菜肴。



卡尔森和她来到越南时认识的女性朋友走遍了河内各大街小巷，寻找最好吃的食物。她在社交媒体上走红的第一个视频是关于越南河粉的。当时越南正在实施保持社交距离措施。视频中，卡尔森像当地人一样戴着口罩，讲述了小贩如何将河粉装袋给顾客带回家的故事。该视频给外国人对越南河粉带来一种新鲜感受，不是装在美丽的碗和盘子中的河粉而是外带，很接地气的河内知名河粉。



凭借卡尔森幽默迷人的说话方式，该视频获得了500万次的观看量和来自世界各地的大量评论。卡尔森表示，这段视频不仅提供了一个关于越南河粉的新视角，还让观众了解越南疫情期间人民的日常生活和习惯。



除了介绍法式面包、烤肉米线、咖啡等越南知名美食外，卡尔森认为还有许多越南特色美食值得推崇，比如令她回国后一直念念不忘的卷粉。



卡尔森表示，尽管与朋友在越南高档餐厅用餐是一种愉快的体验，但越南街头美食对外国人来说仍是更具吸引力的。据她介绍，越南的街头美食丰富多样，新鲜美味，健康营养，且不需要太多的准备时间，这些优点在世界许多地方都难以找到的。



卡尔森的视频上传后，有许多在美越南人、甚至是从小在美国长大的越侨青年给她发短信说，这些视频帮助他们感受到了与祖国的联系。



卡尔森还分享了她想再次来到越南，做更多有关越南的视频，欣赏她爱吃的菜和尝试一些新菜的打算。（完）