美国海军军舰和海岸警卫队巡逻舰对庆和省进行礼节性访问

7月8日中午，美国海军“蓝岭”号（USS Blue Ridge）两栖指挥舰和美国海岸警卫队 “维希”号(Waesche)巡逻舰已抵达庆和省金兰国际港，开始于7月8日至12日对庆和省进行礼节性访问。 越南海军第四区、海警第三区的领导，庆和省外务省和越南一些有关机关代表；美国驻越南大使、大使馆国防武官等出席欢迎仪式。



同日下午，美国印度太平洋司令部美国海军第七舰队司令和舰艇指挥组礼节性拜会了庆和省人民委员会领导。 庆和省人民委员会副主席黎有煌表示，美国上述两艘舰艇特别是在美国庆祝第248个独立日，越美即将迎来关系正常化29周年的背景下访问庆和省具有重大意义。尤其是，2023年9月10日，越共中央总书记阮富仲及美总统乔·拜登发表了关于将越美关系升级为致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系的联合声明。此访为维护越美友好关系，致力于和平、合作与可持续发展全面战略伙伴关系做出贡献



美国印度太平洋司令部美国海军第七舰队司令代表向庆和省领导赠送礼物。图自越通社

多年来，庆和省与美国携手开展了多项教育培训、技术、创造、医疗等领域的合作活动。庆和省已同越南各部门、机关和地方以及美国合作伙伴配合举行了多项重要国际事件，如2017年亚太经合组织(APEC)第一次高官会（SOM 1）和相关会议、2017年和2018年太平洋伙伴计划等。庆和省领导也多次会见到访的美国大使、总领事和美国海军舰艇工作代表团。



黎有煌同时向美国代表团介绍了该省经济社会发展潜力、优势和方向并提议美国今后为该省的发展提供切实帮助。



美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀（Marc Evans Knapper）对庆和省提出的内容表示赞同；强调庆和省为推动越美两国关系提质升级开展了多项切实活动。他透露，美国将继续向庆和省招商引资，特别是高新技术和旅游领域提供支持。



据悉，此访期间，美国海军舰艇上的水手代表团将礼节性拜会越南海军军种领导；与越南海军第四军区和海警第三区干部战士举行体育交流；与越南国防部直属单位举行专业交流活动等。（完）