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美国有线电视新闻网发表文章 盛赞越南富国岛吻桥之美
吻桥由意大利著名建筑设计师马尔科·卡萨蒙蒂（Marco Casamonti）和越南最大的旅游开发商之一太阳集团（Sun Group）合作完成。该桥长度超过800米，设计灵感源于由米开朗基罗（Michelangelo）创作的西斯廷礼拜堂天顶画《创造亚当》（Creation of Adam）。
CNN还对该桥建筑师的设计感到惊讶，每年1月1日，太阳都会“落入”吻桥两条支桥的中间位置，然后沉入大海。
CNN报道称，富国被视为“越南最佳旅行岛屿”，特别是对度蜜月的情侣来说。富国岛还将大量资源投入基础设施建设，汇聚JW万豪酒店（JW Marriott）、洲际(Intercontinental)、摄政王（Regent）等全球最豪华的度假品牌。CNN同时推荐，“吻桥跻身岛上旅游景点名单，供所有游客体验。”
吻桥是12月21日在富国岛日落小镇开业迎客的新娱乐综合体中的一个项目，由太阳集团投资，投资总额超过4万亿越盾（折合人民币12亿元），包括海滨夜市——“好有趣”夜市（VUI-Fest Bazaar）、世界顶级的现代多媒体科技秀——“海之吻”（Kiss of the Sea）秀（每夜燃放7分钟烟花秀）。这一新游乐综合体每天吸引数万名游客来到富国岛观光旅游。
除了吻桥之外，CNN的文章中同时还提及位于岘港市巴拿山世界太阳（Sun World Ba Na Hills）的金桥（Cầu Vàng）。这座桥位于海拔1400多米，就像两只巨手支撑着一条金线，2018年上线后备受国际媒体关注并成为了越南旅游业的象征。CNN当时还将金桥照片评选为全球124张最令人印象深刻的旅行照片之一。（完）