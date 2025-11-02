美国战争部长对越南进行正式访问

11月2日下午，越南国防部长潘文江大将在国防部总部主持欢迎仪式，随后双方举行正式会谈。



潘文江大将表示，此访正值越美建交30周年（1995-2025），具有重要意义，将有力推动两国全面战略伙伴关系发展，深化双边防务合作。



双方一致认为，近年来两国防务合作成果显著，主要体现在高层互访、对话磋商、人员培训、联合国维和行动、军医合作、人道主义援助和灾害救援等领域。这些进展得益于双方2011年签署的《促进双边国防合作备忘录》和2024年更新的《越美国防合作联合愿景声明》等文件的指导。



潘文江大将感谢美方在军事人才培养，特别是联合国维和行动培训方面提供的支持。他指出，美方援助的装备和基础设施有效提升了越南参与国际维和行动的能力。



在战后遗留问题合作方面，潘文江大将强调这仍是双边关系的重要亮点，具体体现在三个领域：

双方举行会谈。图自越通社



一是地雷、爆炸物和化学品污染治理合作持续推进。他高度评价美方宣布向边和机场二恶英污染治理项目追加1.3亿美元援助，使该项目美方援助总额增至4.3亿美元。



二是美军失踪人员搜寻工作成效显著。截至目前，通过160次联合行动，越方已向美方移交994具遗骸，其中740具已完成身份确认。



三是越方感谢美方在搜寻越南战争失踪人员方面提供的信息和支持。



潘文江大将建议美方继续支持越南高素质军事人才培养和网络安全能力建设，邀请美方军官来越学习越南语并参加国际国防官员课程。



关于战后遗留问题合作，潘文江大将希望美方协助越南提升战后地雷及化学品处理能力，确保无偿援助资金按协议执行，包括对边和机场二恶英污染治理项目追加1.3亿美元预算。他同时呼吁继续合作搜寻战争中牺牲或失踪的越南军人，越方承诺为美军失踪人员搜寻工作提供全力配合与便利。



潘文江大将还高度评价美方派遣高级国防官员和先进装备参与2024年越南国际国防展览，并邀请美方继续支持和参与计划于2026年底举办的第三届越南国际国防展。



美国战争部长赫格塞思表示，此访彰显了两国国防关系的重要性，符合致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系。他强调，战后遗留问题合作仍是双边防务合作的首要任务，有助于增进两国两军互信。美方支持一个和平、繁荣的越南，愿共同推动越美全面战略伙伴关系发展，为地区及全球和平稳定作出贡献。他对越南在美军失踪人员搜寻工作中提供的支持表示感谢。



会谈中，双方还就共同关心的国际地区问题交换意见，同意重点推进各级代表团互访、落实现有对话机制、深化战后遗留问题处理、军种合作、国防工业、培训、网络安全、联合国维和等领域合作，并在东盟防长扩大会议等多边框架内加强协调。



会谈结束后，双方交换了战争纪念物。（完）