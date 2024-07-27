美国总统派遣一个代表团赴越吊唁阮富仲总书记 联大第78届会议主席吊唁阮富仲总书记

据越通社驻美国记者报道，声明称，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）为首的代表团当地时间7月28日赴越南。



声明还称，陪同安东尼·布林肯还有美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀、负责东亚与太平洋事务的美国助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)



*据越通社驻联合国记者报道，美国时间7月26日，联大第78届会议主席丹尼斯·弗朗西斯(Dennis Francis)已来到越南常驻俩号呢过代表团驻地吊唁阮富仲总书记。



丹尼斯·弗朗西斯强调，阮富仲总书记的领导和为民为民尽力已给越南人民留下不可磨灭的印记。



在25日和26日国葬两天内，近100人次代表已来到越南常驻联合国代表团驻地吊唁阮富仲总书记并在吊唁簿上留言，对阮富仲总书记致敬和表示深切哀悼，包括联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、联大第78届会议主席丹尼斯·弗朗西斯、多国驻联合国代表团大使、代办，美国共产党主席，美国左翼运动代表、纽约政府代表，旅美越南人社群、留学生和美国友人等等。



连日来，各国驻美外交使节、伙伴和友人已向越南常驻联合国代表团至唁电和唁函。



*27日，阿根廷共产党总书记Jorge Kreneyss已来到越南驻阿根廷大使馆吊唁阮富仲总书记。Jorge Kreneyss在吊唁簿上留言，强调阮富仲总书记是伟大的共产主义领导者，阮富仲对社会主义和共产主义事业、越南人民的幸福等做出的贡献用不磨灭。



当天，阿根廷外交部代表，日本、菲律宾、马来西亚、摩洛哥等国家驻阿根廷大使，俄罗斯、巴勒斯坦、芬兰、罗马尼亚、阿联酋、沙特阿拉伯等国家驻阿根廷大使馆代表，东盟-南方共同市场商会和旅阿越侨继续来到大使馆吊唁阮富仲总书记。(完)

越通社