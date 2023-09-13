美国总统乔·拜登访越之旅开启和平合作和可持续发展的新阶段

*树立互信和互相理解



9月10日，越共中央总书记阮富仲按照对国家元首的最高礼遇为美国总统乔·拜登主持欢迎仪式。这是美国总统首次应越共中央总书记的邀请对越南进行国事访问。



在友谊、平等、互相理解与尊重的气氛中，两位领导人已广泛深入交换意见，并取得良好成果。



会谈结束后，双方举行了联合记者会。阮富仲在记者会上强调，为了两国人民的利益，本着在新形势下加强合作，实现和平、合作和可持续发展目标的意愿，我和乔·拜登总统代表两国通过了联合声明，建立《致力于和平、合作、可持续发展的全面战略伙伴关系》。



越美全面战略伙伴关系继续基于充分尊重为两国关系指明方向的基本原则，其中包括尊重《联合国宪章》、国际法和彼此政治体制、独立、主权和领土完整。



乔·拜登总统强调，美越两国将伙伴关系升级为全面战略伙伴关系，对两国来说都是极为重要的一步，因为在两国面临许多挑战的背景下，这一件事彰显了两国关系的力量。

乔·拜登总统表示，当前两国关系取得进展是两国领导人和人民共同努力的结果。他说：“10 年前，当我担任副总统时，我们达成了一个新的里程碑，即建立了全面伙伴关系。 我对两国和两国人民在几十年来为建立互信和相互理解并努力弥合战争给两个民族留下的伤痕的方式感到无比自豪。”会见美国总统乔·拜登时，为了在越美全面战略伙伴关系框架内进一步深化双边关系，双方应继续通过两国高层领导人的会晤加强政治外交关系。乔·拜登总统相信在全面战略伙伴关系框架建立后，越美关系将继续取得更多成就。值此机会，国家主席武文赏向乔·拜登总统赠送由越南作家协会出版的《一个人、一条路和一段历史：胡志明——致美国的信》一书。乔·拜登总统表示，将认真阅读胡志明主席在书中所写的信，“从而更加理解两国关系中的那一段历史”。在会见结束后，国家主席武文赏设宴招待乔·拜登总统一行，并重申，越南和美国关系正处在历史最好时期；昔日的敌人已成为了彼此的全面战略伙伴。这确实是国际关系史上国与国之间弥合战争伤痕并建立关系的典范。美国总统拜登在招待会致辞中感谢武文赏主席的盛情款待，引用了《翘传》中的两句“今日荣华，堪偿昔时风尘艰辛。心心相印，两情依依恩爱日深”，并特别强调了两国为“掌握未来潜力”所做的努力，认为其是两国人民实现共同繁荣的巨大机遇。越南政府总理范明政会见美国总统乔·拜登时，两国领导人对在越美关系正常化近30年和全面伙伴关系建立10年后两国在双边、地区和国际三个层面上的深入发展表示高兴。经贸投资继续成为双边关系的亮点和动力，2022年双边贸易额超过了1230亿美元。乔·拜登总统强调支持一个强大、独立、自立自强、繁荣、创新、深度融入国际社会、在东盟和地区以及应对全球性挑战的国际合作中发挥更大作用的越南。两国在科技、教育培训、国防安全、解决战争遗留问题、应对气候变化、民间交流等领域的合作不断取得重要进展。为有效落实越美全面战略伙伴关系框架，范明政建议双方继续加强各渠道，特别是政党外交、公共外交、民间外交等渠道的合作。范明政建议美方尽快承认越南市场经济地位，并推动贸易投资框架协议提质升级，继续鼓励美国高科技企业赴越南投资。乔·拜登总统与范明政总理就落实两国关系新框架的方向和举措以及医疗卫生、社会保障、绿色能源、高科技等优先合作领域达成了共识。拜登总统建议，双方通过为越南培养人力资源的计划来加强半导体供应链合作，逐步支持越南进一步参与，并成为地区乃至世界供应链的重要一环。另外，越南政府总理范明政和美国总统乔·拜登出席越美投资与改革创新高级别会议。范明政总理在会议上发言表示赞同拜登总统关于“创新是开启未来的钥匙”的观点，并建议两国企业凝心聚力，加大对科技创新领域的投资，尤其是数字化转型、半导体产业、绿色增长、可再生能源、应对气候变化和循环经济等领域。拜登总统强调，美国将配合并支持越南抓住机遇，挖掘潜力。会见越南国会主席王廷惠时，美国总统乔·拜登表示，在担任国会议员的数十年中，他始终支持加强美越关系，为促进两国关系正常化作出努力。两位领导人一致认为，两国国会在弥合两国关系，建立和巩固互信、加强合作、提升两国关系水平的进程中发挥了非常重要的作用。王廷惠建议美国尽快完成承认越南市场经济地位的程序；继续为两国战后重建合作领域提供资源。美国总统和国会议员对越南国会主席的建议表示赞同，承诺努力推动美国各界支持越美关系、早日承认越南市场经济地位。王廷惠希望拜登继续推动美国两个主要政党和参众两院支持与越南和越南国会建立长期稳定、互利关系。在会见中，拜登和王廷惠共同见证越南和美国国防部和老兵协会互相赠送战争遗物，这是具有象征性和深刻人文价值的义举。双方就共同努力弥合战争创伤达成一致，并就此项工作的重要性进行讨论。美国总统拜登对越南进行国事访问之旅推动两国关系迈上新台阶，有助于实现两国人民对光明和充满活力的未来的愿望，为维护世界和地区和平、稳定、合作与发展作出贡献。在联合记者会上，阮富仲总书记强调，越南本着愿意做所有国家的朋友”的精神来促进与美国和其他国际伙伴的关系。对于美国，胡志明主席肯定了越南的完全独立和越南与美国开展全面合作的意愿；并强调，这种独立与合作有利于全世界。越南共产党第十三次全国代表大会也确定在一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展、国际关系多样化和多边化的外交政策框架内推动和深化双边合作；越南是国际社会的朋友、值得信赖的伙伴和积极、负责任的成员。（完）