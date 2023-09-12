美国总统乔·拜登在与越共中央总书记阮富仲会谈后举行联合记者会上的讲话 （译本）

美国总统乔·拜登：今天，我们可以回顾两国关系50年来的进展历程——从冲突到正常化，再到这次新的升级，其将成为世界上最重要地区之一实现繁荣与安全的动力。



我们将我们的伙伴关系直接升级为全面战略伙伴关系，这是越南最高级别的伙伴关系。我们为此而感到兴奋。对于我们两国来说，这是至关重要的一步，在应对对我们地区乃至世界世界的未来最重大的挑战的背景下，其反映出我们关系的力量。



我们将深化关键和新兴技术领域的合作，特别是在建立更具弹性的半导体供应链方面的合作。我们将扩大经济伙伴关系，进一步促进两国之间的贸易投资合作。



例如，去年，一家越南公司签署了一项价值40亿美元的协议，在美国北卡罗来纳州生产电动汽车和电池，这将为美国创造7000多个就业机会。



世界一流的越南科技公司已经和正在美国股市上市。我们将在此次访问期间迎来更多重要的新贸易合同的签订。



我们正在努力应对气候危机并加速越南的清洁能源转型； 加强全球卫生安全并推进癌症和艾滋病的治疗；加强包括打击人口贩运在内的安全合作。



我还强调了我的政府和美国人民的优先事项——尊重人权的重要性。我们将继续在这方面进行坦诚对话。



也许对我们的未来最重要的是，我们正在加强民间交流。 这是我们关系的核心。其中包括为在美建设日益强大社群做出贡献并期待这次会谈结果的数百万越裔美国人。



就在今年，美国资助的越南富布赖特大学有了第一届毕业生，他们正在努力扩建新校园。我最亲密的朋友之一汤米·瓦利 (Tommy Vallely) 也积极参与其中。



女士们、先生们，我们还投资加强 STEM 技术人才队伍，促进科学家、企业家、创新者之间的教育交流，以便更好地开展合作，抓住这个新时代的巨大机遇——我强调是巨大的机遇。



让我得出一项结论，过去 50 年的所有进步，没有一个是必然的，而需要两国领导人，包括今天在座的我的朋友——前参议员兼国务卿、现任总统气候问题特使约翰·克里多年的辛勤工作。



我们之所以能做到这一点，是因为有另一位不再和我们在一起的朋友——我想念他——我们明天将造访他的纪念碑，他是已故的约翰·麦凯恩。



正如我和其他许多人一样都清楚地看到，通过共同努力克服痛苦的过去，我们必须获得许多收获。



我还记得作为参议院外交关系委员会成员所付出的努力才能在 1995 年实现关系正常化。



10 年前，当我担任副总统时，我们达成了一个新的里程碑，即建立了全面伙伴关系。 我对两国和两国人民在几十年来为建立互信和相互理解并努力处理战争给我们两国留下的痛苦的方式感到无比自豪。



我们今天承诺继续开展这项工作——清除未爆炸弹药，清理二恶英造成的环境污染，扩大对残疾人的支持，并搜寻、归集在那场战争中失踪的美国士兵遗骸和越南部队遗骸。



我们在这些痛苦问题上的合作以及在创造新遗产方面的合作是为了共同的和平与繁荣。 这是我们两国民族的韧性和精神的证明。



当我们能够超越过去的痛苦，迎来基于两个民族团结的进步未来时，这是一个强有力的提醒，告诉我们可以取得什么样的成就。



所以，再次感谢您，阮富仲总书记。越南是地区和世界上的重要国家。我期待着翻开我们关系的新篇章。（完）