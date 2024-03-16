美国志愿者在槟椥省开展公益活动

具体的是，来自美国YMCA of Greater Houston组织和越南YMCA社会有限责任公司的15名志愿者向新富西小学校援建一个爱心卫生间工程，向新富西乡新顺外村村民江氏紫援建一间爱心屋，总价值超过3亿越盾（折合人民币8.6万元）。



此外，美国志愿者代表团还与新富西小学校学生开展英语交流，组织民间游戏，向学生们捐赠学习用品和英文书籍等活动。



越南青年联合会副主席陈金仿表示，此次活动旨在响应越南各级青年联合会代表大会、庆祝胡志明共青团成立93周年和2024年“青年月”。槟知团省委和槟知省越南青年联合会希望今后继续得到越南YMCA公司的支持，让世界各国志愿者来到槟椥省，与当地青年携手开展更多公益活动，为加强槟椥与国际青年友谊作出贡献。



2023年，通过越南YMCA公司，诸多来自新加坡各教育培训机构的志愿者已经来到槟椥省巴知和墥簪（Giồng Trôm）两县，援建学校校园和教室项目，总价值为1.7亿越盾（折合人民币4.9万元）。（完）



