美国对进口钢铁和铝产品加征关税：越南出口企业的机会仍旧存在

越南驻美国商务参赞杜玉兴表示，美国对进口钢铁和铝产品加征25%的关税，但是越南仍然有许多机会继续对该市场出口这种商品，因为美国钢铁和铝产品制造商的产能无法立即满足国内市场需求。不过，未来一段时间越南出口企业的利润或将下降。

杜玉兴表示，根据美国自2018年起实施的232措施，越南及大多数国家的钢铁和铝产品进入美国市场时分别缴纳25%和10%的关税。越南钢铁和铝产品也经常受到美方发起的贸易调查。

许多进口国认为，出口到美国市场的越南商品价格具有竞争力且质量优良，对美国经济有补助作用。这有助于降低通货膨胀，支持双边贸易往来。

杜玉兴认为，国内企业需要审时度势，制定适当的经营策略，扩大对与越南有自由贸易协定 (FTA) 的市场的出口，避免对单一市场的依赖。

此外，企业需遵守美国原产地规定，随时准备参与美国贸易防卫调查机构的调查过程。同时与越南工贸部贸易防御局和越南驻外机构配合，密切跟踪局势变化，以及时采取适当应对措施。

据美国海关的统计数据显示，2024年越南对美国的钢铁和钢铁产品出口额约达9.83亿美元，同比增长近159%；对美国的铝和铝产品出口额约达 4.79 亿美元，同比增长 9.5%。（完）