美国对越南征收20%对等关税：越南企业积极寻求应对之策

根据美国总统唐纳德·特朗普最新签署的行政令，美国对越南适用的对等关税税率由原来的46%下调至20%。这是越南政府及各部委自2025年4月底以来经过多轮谈判取得的成果。在新形势下，越南企业需要制定战略，以积极心态战胜挑战，把握机遇。

经济专家表示，20%的对等关税在一定程度上缓解了出口企业的焦虑情绪。越南纺织服装协会（VITAS）代表指出，20%的关税是针对越南商品的统一税率。然而，纺织业的商品种类繁多，该协会仍需等待美方对不同商品品类及HS编码的具体税率细则出台后，才能对企业出口活动所受的影响作出准确评估。

20%的税率高于泰国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等东盟部分国家所享受的19%税率，但部分纺织企业认为，在越南是东南亚对美出口最大的国家，也是对美贸易逆差第四大国家的背景下，这一税率“相对合理”。

在收到美国税收政策的初步信息时，越南纺织服装协会主席武德江指出，纺织服装企业已积极主动想方设法克服困难。许多企业在工作方法和内部订单协调机制上实现突破，同时加快拓展销售市场，以降低对主要贸易伙伴政策变化带来的风险。

越南皮革鞋类及手提包协会副主席兼秘书长潘氏青春表示，除巩固欧洲、美国、日本等传统市场的市场份额外，该协会还积极引导企业开拓南美和中东等市场。这些地区拥有巨大且多样化的销售潜力，有助于企业在传统市场波动时最大限度地降低风险。此外，各家企业正积极与阿里巴巴、亚马逊等大型电商平台合作，拓展线上销售渠道，直接触达全球消费者。

南越室内家具股份公司总经理阮黄福表示，美国市场目前占越南木制品出口总额的50%以上。在美国征收新税率的背景下，美国消费者的购买力也会受到影响。因此，企业仍期望双方能够继续谈判，进一步降低关税，为越南制造商和美国消费者创造便利。（完）