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美国对越南征收20%对等关税：不会影响投资转移
黎光明表示，美国对越南征收的对等关税税率由原来的46%下调至20%是两国政府经过多轮谈判取得的成果。在越南是东南亚对美出口最大的国家，也是对美贸易逆差第四大国的背景下，这一税率“相对合理”。这既是一项挑战，也是一种推动越南持续改革、提升竞争力的动力。
根据美国政府公布的行政令，对越南征收20%的税率将于8月7日起正式生效。不过，在2025年10月5日凌晨12:01之前已装船、在途并清关的货物，仍将适用第14257号行政令的旧税率。
黎光明表示，20%的税率虽然高于泰国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等东盟部分国家所享受的19%税率。这可能会稍微降低越南商品相对于这些直接竞争对手的竞争优势。越南是东南亚对美出口额最大的国家。泰国、印尼、菲律宾和柬埔寨对美国的出口规模仅为越南的十分之一。
值得一提的是这一税率仍然明显低于其他主要竞争对手，例如印度（25%）、加拿大（35%）、中国（50%）。这表明越南仍然是美国的重要合作伙伴，并在全球供应链中占据相对较好的地位。与邻国之间的微小差异预计不会对投资转移产生重大影响。
黎光明认为，各部门应继续与美方谈判并坚持对话，寻求进一步降低关税的可能性，以营造公平互利的贸易环境。
至于越南与美国之间的互惠贸易谈判，工贸部代表表示，今后，双方将继续讨论并实现以下任务，以期在开放、建设、平等、尊重独立、自主和政治体制、互利共赢以及照顾彼此发展水平的原则下完成互惠贸易协定。双方还将努力发展稳定的经贸投资关系，协调双方利益，与越美两国全面战略伙伴关系相适应。
黎光明认为，越南需要继续改革，提高市场透明度，打击贸易欺诈和非法转运，为企业提供信息、指导和支持，提高竞争力，实现出口市场多样化。
企业需要提升内生动力，加大研发投入，提高产品国产化率，打造自己品牌，提升附加值，减少对加工的依赖，摆脱“加工厂”的地位。企业还需要主动与美国进口伙伴谈判，分担关税负担；审查并削减不必要的生产运营成本，以弥补利润损失，优化成本；实现市场多样化，主动寻找和拓展新的出口市场，以最大程度地降低过度依赖单一市场带来的风险。（完）