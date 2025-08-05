美国对越南征收20%对等关税：不会影响投资转移

根据美国总统唐纳德·特朗普最新发布的关于调整对等税率的行政令，美国决定调整附录一系列69个国家和地区的对等税率。根据该附录，越南对等税率将从46%降至20%。越通社记者就此问题对越南国家大学下属经济大学黎光明博士进行了采访。

黎光明表示，美国对越南征收的对等关税税率由原来的46%下调至20%是两国政府经过多轮谈判取得的成果。在越南是东南亚对美出口最大的国家，也是对美贸易逆差第四大国的背景下，这一税率“相对合理”。这既是一项挑战，也是一种推动越南持续改革、提升竞争力的动力。

根据美国政府公布的行政令，对越南征收20%的税率将于8月7日起正式生效。不过，在2025年10月5日凌晨12:01之前已装船、在途并清关的货物，仍将适用第14257号行政令的旧税率。

黎光明表示，20%的税率虽然高于泰国、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等东盟部分国家所享受的19%税率。这可能会稍微降低越南商品相对于这些直接竞争对手的竞争优势。越南是东南亚对美出口额最大的国家。泰国、印尼、菲律宾和柬埔寨对美国的出口规模仅为越南的十分之一。

值得一提的是这一税率仍然明显低于其他主要竞争对手，例如印度（25%）、加拿大（35%）、中国（50%）。这表明越南仍然是美国的重要合作伙伴，并在全球供应链中占据相对较好的地位。与邻国之间的微小差异预计不会对投资转移产生重大影响。

黎光明认为，各部门应继续与美方谈判并坚持对话，寻求进一步降低关税的可能性，以营造公平互利的贸易环境。

至于越南与美国之间的互惠贸易谈判，工贸部代表表示，今后，双方将继续讨论并实现以下任务，以期在开放、建设、平等、尊重独立、自主和政治体制、互利共赢以及照顾彼此发展水平的原则下完成互惠贸易协定。双方还将努力发展稳定的经贸投资关系，协调双方利益，与越美两国全面战略伙伴关系相适应。

黎光明认为，越南需要继续改革，提高市场透明度，打击贸易欺诈和非法转运，为企业提供信息、指导和支持，提高竞争力，实现出口市场多样化。

企业需要提升内生动力，加大研发投入，提高产品国产化率，打造自己品牌，提升附加值，减少对加工的依赖，摆脱“加工厂”的地位。企业还需要主动与美国进口伙伴谈判，分担关税负担；审查并削减不必要的生产运营成本，以弥补利润损失，优化成本；实现市场多样化，主动寻找和拓展新的出口市场，以最大程度地降低过度依赖单一市场带来的风险。（完）