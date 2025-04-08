美国对越南加征46%关税：越南如何应对？

听取企业意见、降低部分美国进口商品关税、审查并消除技术壁垒、应对原产地欺诈和非法转口、扩大美国商品进口等。越南正积极采取一系列措施，旨在尽快就解决商品进口关税问题达成共识。



及时主动应对



自4月3日以来，越南党和国家领导人连续召开多场会议、通话，商讨化解美国关税壁垒的方案，确保双方利益平衡。



美国公布对等关税政策后，4月3日上午，越南政府常务委员会紧急召开会议，就此事进行评估并提出应对措施。越南工贸部部长阮鸿延随即致函美国驻越商务代表，建议暂缓加征关税以协商解决方案，并建议尽快安排通话。当天，越南政府总理颁发决定，成立由副总理裴青山为首的“加强合作、主动应对美国经贸政策调整”工作组。



4月4日下午，政府副总理胡德福与输美企业及相关协会举行座谈，听取企业建议，推动解决出口障碍，促进美国在越项目落地，并研究调整部分美国进口商品税率。



4月4日晚（越南时间），越共中央总书记苏林与特朗普通话。苏林表示，越南愿与美国协商将美国进口商品关税降至零，同时建议美方对越南商品给予同等待遇，继续扩大从美国进口越南有需求的商品，并为美国企业加大对越投资创造条件。



周末的两天，越南领导人高强度工作。除政府常务委员会就推动越共中央政治局结论和苏林总书记与美国总统特朗普通话精神落地实施与有关各方4月5日召开会议外，工作组组长裴青山副总理4月6日会见了美国驻越大使马克·纳珀（Marc Knapper），重申苏林总书记的立场，并通报总书记已派遣特使胡德福副总理赴美推进具体工作，同时呼吁美方推迟对越加征关税的时间。



裴青山在会见美国驻越大使马克•纳珀表示，“越南理解美国对贸易平衡的关切，但对加征高额关税深感遗憾，此举将损害两国企业和数百万越南民众的利益。”他强调，该决定不符合双边经贸合作实际，未能反映越美全面战略伙伴关系的精神。



越南理应获得公平对待

美国前总统特朗普曾在2017和2019年两度访越。4月2日宣布对180多个经济体加税时，他两次提及越南，称“越南人非常擅长谈判。他们喜欢我。我喜欢他们”，但指责越南对美商品征收90%关税，因此美方实施46%对等关税。



或许因对越南的积极印象，特朗普在与苏林通话后于Truth Social发文称：“刚与越共中央总书记苏林进行了富有成效的通话。他表示若达成协议，越南愿将关税降至0%。我代表美国致谢并期待双方早日进行会晤。”越南虽非首个与美协商关税的国家，却是特朗普首个公开对外公布通话结果的国家。



私营经济发展研究委员会（第四委员会）办公室主任范氏玉水表示，国家领导人及时主动的应对体现了越南在经济外交和对美关系中的尊重与诚意。她指出，特朗普公布通话细节的举动“显示两国关系的特殊性”，虽技术性谈判仍需推进，但此举极大鼓舞了企业界信心。



越南领导层的快速反应传递出明确善意。正如胡德福副总理所言，越南始终主动配合美方推动公平谈判，打击非法转运，促进互利贸易。实际上，过去两个月越南已积极回应美方贸易关切，包括主动下调23类进口商品关税（部分税率低于美国对越关税）；推动采购250架波音客机、部分军用飞机及价值60亿美元LNG等总计超900亿美元美国商品。



农业部长杜德维表示已为美国玉米、大豆、转基因饲料等61类农产品开放市场，目前仅剩1份文件待美方补充。



财政部副部长黎进春强调将加强海关监管，打击原产地欺诈。



政府领导近几天在经济外交方面的努力，以及来自各行业企业协会、美国商会（AmCham）和美国-东盟商务委员会（USABC）的积极配合，让我们对谈判取得良好、公平、符合两国利益的成果充满信心与乐观。两国是全面战略伙伴，拥有建交近30年的历史之久。



前国会办公厅副主任阮士勇指出：越南从未通过不正当手段获利。我们只是以进取之心、凭借自己的劳动参与全球竞争。越南理应获得公平对待。”（完）