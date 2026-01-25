美国学者：越共十四大将开启越南发展新纪元

美国哥伦比亚大学魏德海东亚研究所所长阮氏莲姮：“作为一名专门研究越南的历史学家，我相信国家正步入一个重要的历史阶段，这得益于越南共产党高效且具有突破性的领导。我认为，省级行政单位合并旨在建设精简、高效、运行顺畅的政治体系，以及机构改革和雄心勃勃的发展目标（如力争2026-2030阶段GDP年均增长率达到10%及以上），为越共十四大成为历史上最重要的大会之一奠定了基础。”

阮氏莲姮相信，在越南共产党的领导下，越南完全有能力实现到2030年成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家这一目标，并实现到2045年成为高收入发达国家的愿景，致力于建设一个和平、独立、民主、富强、文明、幸福，稳步迈向社会主义的越南。

在越南在新纪元奋发图强并总结革新开放40年的背景下，越共十四大被寄予厚望，将重点关注科学、技术、改革创新和可持续资源管理——这些是下一阶段国家发展的支柱。

美国哥伦比亚大学魏德海东亚研究所所长阮氏莲姮：“我高度评价了中央政治局近期发布的一系列重要决议，包括关于发展科技、改革创新与国家数字化转型的第57号决议、关于新形势下国际融入的第59号决议、关于革新立法与执法工作的第66号决议、以及关于发展私营经济的第68号决议。我想，这些都是党的十四大开启一个充满前景的新发展时代的重要基础，将推动越南不仅成为区域强国，更成为全球强国。”（完）