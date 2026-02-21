美国媒体高度评价越南主动为全球和平与稳定所做出的贡献

值此越共中央总书记苏林赴美出席加沙和平委员会开幕会议之际，2月19日出版的《华盛顿时报》（The Washington Times）发表文章，高度评价越南主动为全球和平与稳定所做出的贡献。

据越通社驻纽约记者报道，文章认为，在当今世界日益受冲突、分裂和地缘政治竞争影响的背景下，苏林总书记出席在华盛顿举行的加沙和平委员会开幕会议，其意义远超常规外交范畴。本次会议聚焦寻找稳定与重建加沙地带的具体措施，在传统外交手段陷入僵局的背景下，吸引了众多国家领导人的参与。越南高级领导人的出席不仅具有象征意义，更是一个主动、有目的的信号，传递出多重战略信息。

文章指出，越南很早就接受邀请，且苏林总书记在越南共产党第十四次全国代表大会召开之后立即亲自出席会议，充分体现了越南主动融入国际社会的方针，继续彰显了独立、自主、维护和平与发展的外交路线。这一决定同时也具体化了将国家带入以科学、技术和创新为可持续增长主要动力的新发展纪元的战略方向。越共十四大提出了更具主动性和实质性，重视维护和平，为发展营造稳定的国际环境，并积极参与国际社会的共同努力等的外交路线。越南参与一项聚焦缓解紧张局势和重建加沙的和平多边倡议，完全符合这一愿景。

该报评价称，此次出访最深刻之处在于越南关于和平价值的信息。作为一个曾经历数十年战争的国家，越南如今已成为重建与和解能力的生动典范。很少有国家能像越南那样深刻理解和平的价值以及冲突后重建的艰辛。战争结束后，越南坚韧地恢复国家，与昔日仇敌实现关系正常化，并融入世界经济。从一个曾经分裂的国家，越南现在已成为电子制造中心、跨国集团的投资目的地，以及多个国际机制的负责任成员。1995年越美关系正常化开启了新篇章：从冲突的过去走向战略合作的现在。如今，越南传播和解信息、和平建设、重建与发展的故事；肯定各国可以搁置过去，通过发展与合作走向未来。“越南故事”成为寻求冲突后出路的各国的宝贵实践证明。

文章还认为，苏林总书记赴华盛顿与会体现了越南对越美关系以及对唐纳德·特朗普总统的高度重视。在过去的十年中，两国双边关系在贸易、海上安全、气候变化、技术供应链及教育培训等所有领域都得到了全面发展。由特朗普总统发起的“和平委员会”倡议得到了越南的快速响应。苏林总书记在春节期间出席并发表讲话，体现了越南对和平的坚定承诺，以及对东道国在地区和解进程中作用的重视。文章还指出，越南仍坚持独立自主、关系多样化的外交政策，在加强与美国合作的同时，保持与其他合作伙伴的友好稳定关系。这并非越南平衡外交政策的改变，而是其“独立、自主、多边化、多样化”外交路线更具灵活性、务实性和自信的表现。

文章评述称，苏林总书记此次访美行程显示了日益发展的双边关系，同时也反映了越南在越共十四大后主动参与全球和平倡议的愿景。在此基础上，越南正在肯定其作为各方之间桥梁的作用，这个曾是战争受害者的国家如今已成为和解、发展与合作的象征。（完）