美国媒体盛赞越南为东南亚新兴旅游目的地

《纽约时报》于1月6日公布年度榜单“2026年52个必去之地”（52 Places to Go in 2026）。该榜单按一年52周进行编排，通常被视为全球旅游趋势的重要风向标。越南入选2026年榜单，被认为是东南亚一个持续增长的旅游中心。



《纽约时报》写道：“作为东南亚正在崛起的旅游强国，越南凭借享誉世界的饮食文化、多样化的自然景观（从山地到热带雨林），以及可追溯至公元前7世纪的悠久历史，每年吸引数百万游客。”



该报还强调，预计将于今年完工的一系列大型旅游基础设施投资项目，正帮助越南为迎接新一波游客潮到来做好准备。



《纽约时报》选择香岛（Hòn Thơm）跨海缆车来展示越南旅游基础设施的转型升级。这条三索缆车线路全长近8公里，是目前世界上最长的跨海缆车，可俯瞰富国岛南部的壮丽全景。此前，CNN Travel、《孤独星球》等多家国际旅游媒体也将其评为富国岛不可错过的体验之一。



这并非香岛缆车首次亮相《纽约时报》。早在2023年，记者帕特里克·斯科特（Patrick Scott）就曾形容缆车站宛如罗马斗兽场的“完整版本”，而“日落小镇”则让人联想到受意大利建筑风格启发的地中海城市，配有钟楼、喷泉以及罗马式遗迹。作者还描绘了乘坐缆车时俯瞰“清澈见底”的海水、点缀其间的渔船，宛如一幅生动的海景画卷。

游客在富国岛欣赏于2025年12月上演的《海洋交响曲》（Symphony of the Sea）演出。图自越通社

除跨海缆车外，富国岛已逐步形成集旅游、娱乐和度假于一体的生态体系，多个综合项目得到系统性投资。其中尤为突出的是位于日落小镇的“太阳天堂乐园”（Sun Paradise Land），这里每晚举办烟花表演，并上演《海之吻》（Kiss of the Sea）、《海之交响曲》（Symphony of the Sea）等大型演出，还有“吻桥”等标志性建筑。岛上同时拥有由多家国际品牌运营的高端度假酒店体系。



在解释越南入选2026年旅游目的地榜单的原因时，《纽约时报》还提到越南的签证政策，指出多国公民可享受单方面免签待遇。其中，富国岛是越南唯一对所有国籍游客实施最长30天免签政策的地区。



越南入选“2026年52个必去之地”，并以香岛跨海缆车作为代表形象，体现了国际社会对越南旅游发展势头日益明显的认可。凭借自然资源、文化底蕴以及体验型基础设施投资的优势，越南，尤其是富国岛，正不断提升其在全球旅游版图中的知名度。（完）