美国国际开发金融公司：越南是重点优先市场

DFC政策总监卡罗琳·维克6月21日在河内接受越通社采访时表示：“我们看到越南强劲的增长潜力，并认为这是一个极具吸引力的市场。”

DFC是美国政府的国际发展投资机构，通过贷款、股权投资、政治风险保险、贷款担保及项目开发支持等方式，为发展中国家提供金融支持。该公司优先投资于能产生积极发展效益、符合环境、社会、人权和劳工标准的项目。

维克表示，DFC已在越南能源、人工智能（AI）、数据中心和金融科技（Fintech）等战略领域发现重要投资机会。同时，DFC也希望在海底光纤连接基础设施和数据中心建设方面拓展投资布局。

她指出，DFC的首要任务之一是推动构建更加多元化、更具韧性的关键材料和关键技术供应链，重点涵盖关键矿产、制药产业以及电信设备、半导体、电池和磁体等关键工业供应链——这正是越南具有明显优势的领域。

在基础设施投资方面，维克表示，DFC正密切关注越南政府推进的重点项目，特别是港口、机场、战略交通走廊（包括铁路）以及数字基础设施等领域的发展机遇。

谈及越美全面战略伙伴关系，维克表示，DFC希望进一步加强在越南的布局，持续扩大投资规模。

关于合作伙伴选择标准，维克表示，DFC重点关注与越南发展优先方向及自身投资目标高度契合的领域，同时寻求具备实力的本土合作伙伴以及商业可行、能够实现可持续收益并助力越南经济发展的项目。

维克表示：“我们的目标是打造既能为美国纳税人创造价值，也能为越南人民和政府带来利益的投资项目。”

她高度评价越南近年来的改革措施，认为政府推动经济增长的坚定承诺进一步提升了越南对外国投资者的吸引力。

维克强调：“所有这些改革都真正使越南成为极具吸引力的外国投资目的地。”她表示，DFC希望与越南政府及私营部门密切合作，支持越南的发展目标，共同开拓新的投资机遇。（完）