美国国际开发署协助越南企业提高国际竞争力

在越南企业家日到来之际，越南计划与投资部与美国国际开发署（USAID）通过由该署资助的《增强越南私营经济部门竞争力》(USAID IPSC）项目，联合举办了“发挥企业家先锋精神，建造可持续越南”的论坛。

该活动旨在鼓励企业特别是中小企业提高在国际市场上的竞争力，为增强经济体的内在能力、面向包容性和可持续发展。

论坛上，组委会颁发了越南计划与投资部企业发展局、USAID IPSC项目与22家先锋企业之间的合作协议纪要。同时向 10 家达到可持续性与环境和社会治理（ESG）标准的企业颁发奖项。

越南计划与投资部副部长陈维东在论坛上致开幕辞时高度评价企业界主动创新，迎来新趋势，积极加大投资力度，朝着绿色经济、循环经济的方向实现技术与经营模式创新；主动应用高科技，成功应用循环经济模式，减少碳排，保护环境和应对气候变化，进而为实现可持续发展目标和越南到2050年达到净零排放的目标作出贡献。

为了提高在全球经济中的竞争力，越南采用了各项新的标准，旨在实现可持续性和包容性。计划与投资部透露，过去两年来，该部同USAID IPSC项目在USAID的赞助下联合采取了多项举措来协助各家先锋企业和达到ESG标准的企业，并取得了显著的成效。

USAID驻越南首席代表阿勒·格拉布斯（Aler Grubbs）表示，USAID承诺促进经济增长并增强越南私营部门的竞争力。此外，还通过与计划投资部的密切合作来支持企业促进可持续商业成功采用ESG标准，从而更深入参与全球价值链，为建造一个可持续且繁荣的越南作出积极的贡献。

在今后一段时间，计划与投资部的企业扶持活动以及USAID IPSC项目将继续着力促进企业的先锋精神，进而有助于增强企业的竞争力，为其长期发展奠定基础，从而更好地满足国际标准并更深入参与全球供应链。（完）