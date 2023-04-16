美国国务卿安东尼·布林肯：越美关系呈现高质高效发展势头

在应越南外交部长裴青山邀请从4月14日至16日对越南进行正式访问期间，4月15日，美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）会见了记者。

安东尼·布林肯表示，越美建立全面伙伴关系10年以及两国关系正常化近28年来，两国关系呈现高质高效发展势头。

安东尼·布林肯此次访越旨在推动越美伙伴关系向深度和广度拓展。此访期间，安东尼·布林肯与越南领导人举行会晤时集中讨论帮助越南取得成功，为越南人民、美国人民和整个地区的人民带来切实利益。

安东尼·布林肯强调，两国正在实现互利共赢。 美国认为，通过支持越南实现既定目标，美国将可实现自己的目标，如为人民创造就业机会，增强美国企业的实力，在应对气候危机和防范疾病方面取得更多进展等。

另一方面，双方也集中讨论越南和美国为建设和平、稳定、合作与发展的亚太地区和印度洋地区做出贡献的方式。

双方同时就尊重东盟的核心作用以及在亚太经合组织（APEC）、湄公河-美国伙伴关系等地区经济合作框架内的紧密伙伴关系等事宜交换意见和看法。美国高度评价越南在解决湄公河地区发展挑战的不可缺少的作用。

美国正在推动双方经济伙伴关系发展；协助越南深入推进劳务、知识产权、公平贸易等领域改革，使越南成为世界上发展速度最快的经济体之一。

安东尼·布林肯透露，美国正在启动美国副总统哈里斯 2021 年 8 月访越期间宣布的新的双边气候倡议，包括保护生态系统，减少九龙江三角洲稻田尾气排放，扩大以市场为导向的清洁能源体系等。

美国正在利用越南刚签署的《公平能源转型伙伴关系计划》等区域框架带来的机会，其中美国将拔出155 亿美元协助越南到2050年实现净零排放以及落实日本-美国-湄公河能源伙伴计划。

美国正与越南配合加强越南公共卫生能力建设，包括在越南设立美国疾控中心(CDC)办事处。

安东尼·布林肯重申了美国尊重越南的政治制度、独立、主权和领土完整，支持一个“强大、独立、自强、繁荣的”越南的承诺。此外， 美国也承诺解决战争遗留问题。上个月，美国公布一项总值 7300 万美元的新项目，聚焦处理边和市受污染的土壤和沉积物。

安东尼·布林肯强调，美国驻越大使馆新馆动工兴建将助力巩固两国关系。新馆竣工后将与两国伙伴关系未来发展前景相匹配。安东尼·布林肯相信，越美关系在未来数十年里将实现更强劲发展。

值此机会，安东尼·布林肯回答了记者的提问。（完）