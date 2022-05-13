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美国国会支持东盟-美国关系强劲发展

越通社特派记者报道，在庆祝东盟-美国建交45周年特别峰会框架内，当地时间5月12日，越南政府总理范明政与东盟国家领导人及美国国会领导共进工作午餐。美国国会众议院议长南希•佩洛西主持该活动。 工作午餐在开放的气氛中进行，内容务实，体现了美国国会对东盟的尊重和重视，以及对未来进一步加强和深化东盟与美国关系的支持。贸易、投资、人文交流、科技、可再生能源开发、应对地区乃至全球安全挑战等是各国在交谈中提及的内容。

美国议员高度评价东盟对地区和平、安全、稳定与发展的重要性，支持东盟发挥核心作用，承诺支持美国继续在地区合作中发挥积极、建设性和负责任的作用。

美国国会代表建议，应优先应对新冠肺炎疫情和促进复苏，推动经济、贸易、投资、基础设施发展、教育、人力资源开发、数字化转型、能源、应对气候变化等互惠互利领域的倡议和合作计划，为地区的长期和可持续发展作出贡献。

美国议员还表示希望双方加强协调，促进对话与合作，有效应对和解决地区挑战和问题；欢迎制定《东海行为准则》（COC），为维护地区和平、安全和稳定的环境做出贡献。

越南政府总理范明政高度评价美国国会的支持，以及其45年来为东盟-美国关系蓬勃发展发展所作出的重要贡献。值此机会，范明政感谢美国国会和人民2年多以来在疫情防控工作中为包括越南在内的东盟提供的援助。

范明政重申，地区和世界格局的变化正是东盟与美国携手同行、实现共同发展的动力。东盟欢迎美国承诺支持东盟的核心作用，愿同美国配合渡过疫情难关，欢迎美国企业对东盟投资；希望包括美国在内的大国同东盟合作，共同维护东海和平、稳定、安全、航行飞越自由和安全环境。

范明政建议通过东盟议会联盟大会（AIPA）与美国国会建立定期联系制度，以增进互信，就合作中存在的问题保持真诚对话。同时，应在平等互利的基础上建立立法部门之间的合作关系，为各国议会开展全面长期合作提供前提，从而加强政策对接，有效应对共同挑战。

政府总理还强调，双方要关注实现包容性、均衡和可持续发展的合作计划，为子孙后代共同发展创造条件，并希望美国同东盟合作，努力缩小东盟区内的发展差距，使湄公河等偏远地区能跟上各国和整个地区的发展潮流。

当天下午，政府总理范明政和东盟各国领导人会见了美国大型企业代表。（完）

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