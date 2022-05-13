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美国国会支持东盟-美国关系强劲发展
美国议员高度评价东盟对地区和平、安全、稳定与发展的重要性，支持东盟发挥核心作用，承诺支持美国继续在地区合作中发挥积极、建设性和负责任的作用。
美国国会代表建议，应优先应对新冠肺炎疫情和促进复苏，推动经济、贸易、投资、基础设施发展、教育、人力资源开发、数字化转型、能源、应对气候变化等互惠互利领域的倡议和合作计划，为地区的长期和可持续发展作出贡献。
美国议员还表示希望双方加强协调，促进对话与合作，有效应对和解决地区挑战和问题；欢迎制定《东海行为准则》（COC），为维护地区和平、安全和稳定的环境做出贡献。
越南政府总理范明政高度评价美国国会的支持，以及其45年来为东盟-美国关系蓬勃发展发展所作出的重要贡献。值此机会，范明政感谢美国国会和人民2年多以来在疫情防控工作中为包括越南在内的东盟提供的援助。
范明政重申，地区和世界格局的变化正是东盟与美国携手同行、实现共同发展的动力。东盟欢迎美国承诺支持东盟的核心作用，愿同美国配合渡过疫情难关，欢迎美国企业对东盟投资；希望包括美国在内的大国同东盟合作，共同维护东海和平、稳定、安全、航行飞越自由和安全环境。
范明政建议通过东盟议会联盟大会（AIPA）与美国国会建立定期联系制度，以增进互信，就合作中存在的问题保持真诚对话。同时，应在平等互利的基础上建立立法部门之间的合作关系，为各国议会开展全面长期合作提供前提，从而加强政策对接，有效应对共同挑战。
政府总理还强调，双方要关注实现包容性、均衡和可持续发展的合作计划，为子孙后代共同发展创造条件，并希望美国同东盟合作，努力缩小东盟区内的发展差距，使湄公河等偏远地区能跟上各国和整个地区的发展潮流。
当天下午，政府总理范明政和东盟各国领导人会见了美国大型企业代表。（完）