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美国商务部将越南蜂蜜反倾销税下调近7倍
据越南工贸部的消息，美国商务部（DOC）刚发布对阿根廷、巴西、印度和越南进口蜂蜜反倾销调查案税率的最终结论。
根据该结论，越南企业的反倾销税大幅下降，从初步结论的410.93%至413.99%降到58.74%至61.27%。这是大好消息，激励越南蜂蜜企业继续向美国出口。
在案件调查过程中，工贸部多次协同其他部委向美方提出意见，要求美方客观公正地评估，严格遵守世贸组织的规定。
工贸部同时对美国商务部倾听各方意见并部分调整计算方式表示欢迎。但工贸部认为，这一结果也并未反映出越南蜂蜜生产和出口的实际情况。
目前，美国国际贸易委员会（ITC）正在对损失进行评估，预计将于2022年5月23日发布最终结论。
据ITC统计，2021年越南对美国的蜂蜜出口量为56133吨，创汇8210万美元。
今后，工贸部将继续与相关部门、越南养蜂业协会和越南蜂蜜出口商配合，与美国有关机构商谈，进行损失评估和反倾销税审查等，支持越南蜂蜜企业在本案中按照世贸组织的规定得到公平对待。
与此同时，工贸部积极开展贸促活动，帮助蜂蜜加工企业促进国内市场消费和扩大国际市场，充分利用系列自由贸易带来的好处。（完）