美国和平队的志愿者在宣誓仪式上穿着越南奥黛

在越南“和平队”计划（Peace Corps）的首批美国志愿者小组宣誓仪式12月30日在河内举行。

出席仪式的志愿者们身上穿着越南奥黛，表达了对越南民族传统文化的尊重。

和平队首席执行官卡罗尔·斯潘（Carol Spahn）主持仪式。 越南政府各部门和行业代表，美国驻河内大使馆代表等一同出席。

卡罗尔·斯潘在活动上发表讲话时表示，越南是“和平队”的第143个伙伴国。美国欢迎越南加入全球网络。她希望能看到美国志愿者和教师们一起工作并激发年青人的灵感。

越南教育与培训部国合作局副局长阮进勇表示，目前，越南教育部门把包括英语在内的外语教学活动作为优先任务。因此，他十分欢迎在越南的和平队计划的精神和意义；强调，尽管该合作活动的规模不太大，但对越南教育有着巨大意义。

和平队是美国政府为在发展中国家推行其外交政策而组建的组织。由具有专业技能的志愿者组成。1961 年根据肯尼迪总统建议和国会通过的《和平队法》而建立。至今，美国的24万名志愿者已在全球143个国家开展志愿工作，向各地方人民提供在教育、保健、环境、农业、社区经济开发和青少年发展等方面的服务。（完）