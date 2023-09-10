美国前国防部长哈格尔：越美关系成果丰硕

哈格尔表示，越美关系自正常化（1995年），特别是自建立全面伙伴关系10周年（2013年~2023年）以来，取得了丰硕成果。两国对外交往关系强劲发展，在贸易、安全等其他重要领域开展合作。



对于拜登此次访越之行，哈格尔表示，此访对巩固和加强两国双边关系具有重要意义。这表明美国和美国总统希望与越南建立更紧密、更牢固的关系，希望更多地了解越南人民以及寻找两国可以加强合作且协调解决分歧的领域。



哈格尔认为，越美和解进程是战后国家合作，成为彼此朋友和伙伴的典范。 战争已经结束，两国正在寻找持有共识的领域，致力于一个更美好的世界。



在谈到两国合作关系为解决地区和全球问题特别是气候变化问题做出的贡献，哈格尔表示，气候变化是人类面临的共同挑战，需要各国加强合作，共同采取措施。我们可以从教育开始，教育年轻一代了解气候变化的危害以及各国如何携手解决这一问题。（完）