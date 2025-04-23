美国关税政策：美国拟对从东南亚进口的太阳能电池征收最高达3521%的新关税

美国政府于4月21日拟对从东南亚进口的太阳能电池板征收最高达3521%的关税。该提案还需等待美国国际贸易委员会（ITC）于6月举行的会议上作出最终批准。



这项关税措施源于约一年前美国联合多家国际太阳能制造商发起的反倾销和反补贴调查。



这些企业指控相关不正当竞争行为已对国内市场造成严重损害，尤其是对总部设在中国却在东南亚国家生产的产品深表关切。



美国商务部表示，这项新关税政策主要针对 "跨境补贴"行为,即一个国家的企业获取境外另一个国家的财政资助的形式。

征收关税的企业包括中国晶科能源控股有限公司（Jinko Solar）和天合光能有限公司（Trina Solar）。据报道，美国对柬埔寨加征最高达3521%，而晶科能源马来西亚工厂产品税率为40%，越南工厂产品税率为245%；天合光能泰国工厂产品税率为375%，越南工厂产品则超过200%。



这些关税并不包含特朗普政府自4月初起对主要贸易伙伴大部分商品加征的10%基础关税。



若获通过，这些税率将影响全球清洁能源供应链，并加剧美国与中国及东南亚国家之间的贸易紧张局势。（完）