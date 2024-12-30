“美丽绿色越南”正式启动 携手共建宜居家园

为提高社区居民对保护和美化生活环境的意识，日前，C&D社区合作与发展基金会与越南作家协会出版社联合发起“清洁绿色街道”行动。这是“美丽绿色越南”项目的重要内容，为建设更加宜居的环境注入新活力。

“美丽绿色越南”项目由C&D社区合作与发展基金会发起，致力于践行绿色生活方式、倡导绿色思维，并推动可持续发展，旨在保护环境、提高生活质量，同时构建一个自觉践行自然资源保护的现代社区文化。

项目不仅注重具体切实行动，还着眼于长期改变公众的环保思维方式，在社区中产生深远的影响。项目核心活动包括：从2025年1月至3月开展“清洁绿色街道”行动；组织清理海滩塑料垃圾，倡导居民和游客保护海洋环境；以及发起“无塑料袋日”“绿色清洁美丽春节”等社区环保运动，推动将环保理念融入日常生活，为社会的可持续发展注入新动力。

C&D社区合作与发展基金会主席 范翠英：“‘美丽绿色越南’不仅是弘扬人文价值的契机，更是一场强有力的号召， 呼吁大家携手行动，共同为建设一个更加绿色、美丽和宜居的越南而努力。”

此外，越南作家协会出版社还推出了题为《比和贝的日常故事》一书。以对儿童的热爱和培养具有安全意识和社会责任感的年轻一代为灵感，该书向学生和家长们提供了36项实用的生活技能，希望借此帮助孩子们茁壮成长，为社会未来注入绿色力量。（完）