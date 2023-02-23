绿色转型-循环经济：东盟农林渔业脱碳研讨会在雅加达举行

东盟秘书处 (ASEC) 与东盟-德国关于促进东盟可持续农业价值链合作项目 (ASEAN AgriTrade)联合举行了有关研究农林领域脱碳问题的区域性研讨会。

越通社驻雅加达记者2月23日报道，在开幕式上，东盟秘书处粮食和农林业司司长范光明强调了上述领域作为地区碳中和战略中脱碳问题的重要性。范光明表示，农业、林业和土地利用是温室气体排放的主要排放源，也是导致全球气候变化的主要原因。东盟将农业-林业-工业领域的脱碳视为主要合作重点之一。

东盟可持续农业价值链合作项目首席顾问 Florian Miss 指出，气候变化是本地区面临的重大挑战，并影响了可持续的粮食安全。他欢迎促进脱碳进程的倡议，并支持本地区朝该方向推进的努力。

该研讨会提出了实现农林业领域脱碳的初步建议，包括减少化学药剂密集型农场，有效利用资源（水、土地和肥料）和推广农林结合等可持续土地管理技术。

该研讨会强调了通过减少不可持续的做法提高农业复原力的必要性，以及通过基于自然的解决方案、生态种植和智能农业促进循环和可持续农业。

与会代表还提出了土地利用领域的重要举措，包括加强可持续森林管理和减少毁林和森林退化造成的碳排，促进森林可持续保护和管理，以及提高森林的固碳能力。

研讨会概述了气候变化对农林业领域的影响、农业温室气体排放、脱碳路线图和方法，以及东盟地区脱碳路径政策的建议。

目前，ASEC正与东盟成员国合作，在强化区域对话工具(E-READI),进一步加强EU-ASEAN的政策对话的支持下，开展一项关于农业脱碳战略的研究。(完)