绿色转型-循环经济：《日经亚洲》高度评价越南海上风电潜力

文章指出，日本和欧洲公司正对越南海上风电有大动作，旨在充分利用越南可再生能源的优势。

2022年9月，日本住友集团(Sumitomo)发布了开展越南海上风力发电项目。其后3个月，该集团已进行考察，研究电缆路线的架设工作。该集团预计于2030年将在这里建设装机容量500兆瓦至1吉瓦的风力发电厂投入运行。该集团还正考虑同越南各家公司合作促进在越南开展的各项目。

除了住友集团外，可再生能源公司Renova于去年4月已与越南石油集团签署海上风电合作备忘录。据此，在未来将建设2吉瓦的风力发电厂。此外，该公司还正考虑兴建海上浮式风力发电厂。Renova全球营业部门主任Kei Saiki表示，该公司将越南视为发展可再生能源“最重要的国家之一”。

在欧洲公司中，世界最大海上风电公司的丹麦奥斯特德(Orsted)公司于2020年开始进军越南，并与越南T&T集团签署发展风力发电厂的合作备忘录。奥斯特德公司预计将与T&T集团于2023年将装机容量达2吉瓦的风力发电厂投入运行。

《日经亚洲》在对越南风电成为吸引境外投资资金具有吸引力的领域的援引进行分析时表示，越南南方海上风力较强，使这里成为了地区发展风能最好的地点。此外，越南承诺到本世纪中期实现碳净零排放的承诺和越南电力短缺紧急情况使得越南成为流入可再生能源基础设施投资具有吸引力的目的地。

实现碳净零排放的承诺，海上风电预计将在越南政府发电计划中起着重要的作用。目前，风电占越南发电量的约5%，但越南政府计划将于2050年将该比例提升至30%左右。（完）