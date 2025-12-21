绿色转型成为推动增长的动力

在当前，尤其是在越南于《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26） 上承诺到2050年实现净零排放（Net Zero）的背景下，绿色转型已不再是一种选择，而是企业的首要优先战略。

当前，越南企业正面临来自欧盟碳边境调节机制（CBAM）以及环境—社会—治理（ESG）等国际规范的多重压力。这要求国家通过配套支持政策与企业同行，推动绿色转型更快、更有效地推进，将挑战转化为机遇，促进绿色经济发展，形成可持续增长动力。

绿色转型的“双重红利”

绿色转型是指向环境友好型经济转变的过程，通过减少温室气体排放、提高资源利用效率，为企业在国际市场上提升竞争力带来多维度、长期性的战略收益。

据越南工商联合会（VCCI）评估，实施绿色转型可产生“双重效应”：企业通过投资可再生能源，可减少15%至25%的碳排放，每年节约20%至30%的能源成本；同时，借助在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）等自由贸易协定中对“绿色产品”的优先政策，企业更容易进入广阔的国际市场，提升品牌形象和出口价值。

尽管绿色转型的益处显而易见，但在越南的推进过程中仍存在不少障碍，使许多企业望而却步。其中，前期投资成本高被认为是中小企业面临的最大障碍。建设可再生能源系统或废弃物处理技术往往需要数百万美元投入，而短期回报尚不明确。

此外，高质量人力资源和先进现代技术设备的匮乏，也成为企业“绿色化”道路上的瓶颈。

越南工商联合会（VCCI）近期调查显示，仅约30%的受访企业拥有熟悉ESG的专业团队，导致“伪绿色”现象或“绿色合规”进程滞后。同时，法律框架尚未与国际标准完全接轨，程序重叠、法律风险增加，使企业在投资时更加谨慎。

为坚定绿色发展承诺、陪伴企业推进绿色转型，党和国家已出台多项重要指导性文件，包括《2021—2030年国家绿色增长战略，展望2050年》《2021-2030年国家绿色增长行动计划》《循环经济发展方案》等。

然而，VCCI副秘书长杜英俊指出，行政手续负担、非正式成本以及法律执行不统一，仍对企业绿色转型形成压力。中小企业在获取绿色金融资源和技术咨询方面尤为困难。

因此，政府需要采取更有力的具体行动，切实破解体制和政策执行中的障碍，提升绿色竞争力和高价值投资吸引力，并继续深化在投资、土地、环境、建设等关键领域的行政审批改革。同时，推动绿色投资和绿色企业发展，构建高效的绿色金融生态体系，是促进越南绿色转型的先决条件。

需要国家的同行支持

原政府总理经济咨询组组长阮德坚认为，由于越南企业，尤其是中小企业在人力资源方面仍然有限，尚未满足绿色转型要求，因此目前越南尚未建立起明确的“绿色经济”评价标准体系。

在此背景下，企业需要主动适应，推进绿色转型与数字化转型，在生产经营中投资节能降耗的新技术，履行可持续发展承诺，重视产品中的环境与社会指标；同时，应通过行业协会积极建言献策，向主管部门反映问题，推动尽快解决绿色转型中的困难，完善贴近企业实践的法律法规。

为加快企业绿色转型进程，VCCI主席胡士雄建议，国家与企业需在数字时代加强紧密协作，提出具体可行的解决方案，破解现实难题。企业亟需一个稳定、透明、可预期且在不同阶段和不同地区执行一致的法律框架；同时，在能源机制方面实现突破，解决大型电力项目（如LNG、海上风电）在“金融可行性”上的障碍，并缓解高素质、具备数字技能的人才短缺问题。

绿色增长与可持续发展并非易行之路，但其成果将与企业付出的努力相匹配。凭借重要的地缘政治和经济地位，越南拥有巨大机遇实现跨越式发展，在经济、社会和环境领域实现“弯道超车”。

在这一进程中，企业被确定为核心力量，既是推动对象，也是率先实践快速、可持续发展的主体，并有国家的陪伴支持。企业不应被动等待扶持，而应主动将挑战转化为优势，在低碳经济中确立引领地位。

首先，应制定绿色发展战略，将ESG融入整个价值链，从原材料投入到最终产品，精准识别排放节点并优先削减；持续投入资源于技术和创新，如屋顶太阳能、循环水处理系统、人工智能能源消耗预测软件等。

同时，要注重提升人力资源能力，通过定期开展ESG和国际标准培训，培育绿色文化；主动参与碳市场和全球绿色供应链。这不仅有助于越南企业避免被排除在供应链之外，还能通过出售碳信用创造新的收入来源，为国家可持续发展目标作出贡献。（完）