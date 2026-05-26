绿色经济对越南GDP的贡献率有望超过10%

据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。

越南建筑师协会副主席、建筑材料展厅创始人阮秋风表示，在越南城市化进程加速的背景下，人们对绿色、健康、环保的居住空间的需求日益迫切。面对这一趋势，城市设计、建筑工程、景观与技术的结合，正为城市居住空间开辟新的路径。

据预测，在2026至2035年阶段，全球智能家居与绿色生活市场的年均增长率可达18%至27%。仅在2026年，全球智能家居市场规模就将达到约2320亿美元，并有望在2030至2035年阶段增长至5370亿至1.419万亿美元。全球可再生能源市场预计到2030年将达到约2万亿美元，而有机食品和绿色保健品行业将保持每年约10%的增长率。

阮秋风指出，在越南，许多离岸风电、绿氢和智慧城市项目正为绿色技术、物联网（IoT）、清洁能源和可持续材料等行业开辟巨大的发展空间。此外，目前全国已有40多个智慧城市项目。预计到2030年，绿色经济对GDP的贡献率可超过10%。

2026年智慧景观与健康生活博览会预计将于7月17日至19日在胡志明市创新创业中心举行，届时将汇聚智能技术、景观材料、清洁能源、生态园林、建筑设计和健康护理解决方案等领域的50多家企业和初创公司。这些行业也属于胡志明市可持续发展战略中的优先发展方向。

此次活动包括四大核心内容：城市绿色解决方案与智能技术展览空间；有关绿色城市与智能技术领域商业趋势及产品的论坛；企业与投资者、合作伙伴对接会；针对初创企业的研讨会和培训课程。

该展会也有望为提高社区对绿色生活方式、可持续消费的认识，以及发挥技术在构建城市未来中的作用做出积极贡献。（完）