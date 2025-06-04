绿色目的地成为品牌定位的要素

作为一个与大自然紧密相关的经济领域，旅游业在全球对气候变化、环境污染和生物多样性衰退等问题的警钟敲响时也难以置身在外。当前，推动旅游业绿色转型不再是可有可无的选择，而是实现可持续发展的必然要求。

不可逆转的趋势

《人民报》报道，根据在线旅游平台Agoda对2025年可持续旅游的调查，越南是亚洲地区对可持续旅游关注度最高的国家之一。77%的越南游客在制定旅游计划时会考虑可持续因素（高于亚洲平均水平68%）；22%的游客选择在旅游淡季出行，以减轻对旅游目的地的压力；21%的游客优先选择获得可持续认证的住宿单位。

这一趋势表明，游客的旅游认知与行为正在朝着更加关注环境与社会责任方向转变。绿色旅游不仅是旅游业内部发展的需要，更是提高竞争力、满足现代游客需求的有效解决方案。

意识到绿色转型在旅游中的作用与价值，近年来，宁平、会安、姑苏、昆岛、富国、广平、岘港等地的多个旅游区和住宿单位积极开展环保旅游模式，如使用可再生能源、减少塑料垃圾、推动与自然保护相结合的社区旅游等。

最为突出的有小村——琅雅（Láng Nhớt）湖旅游区、佬溪（Suối Rao）生态旅游区、长安生态旅游区、美奈湾度假村、六感宁云湾度假村等。正因为这些旅游区让越来越多的绿色目的地出现在越南旅游地图上，同时吸引了对绿色旅游的要求越来越高、愿意支付更多费用来体验可持续旅游活动的游客。

绿色旅游面临的困难与挑战

根据企业实施绿色转型的经验，Lux集团创始人兼董事长范河博士指出，企业首先面临的是经济方面的难题。由于对节能设备、废弃物处理系统以及环保材料的投入成本高昂且回收周期较长，可持续旅游产品的价格也较普通产品更高，难以触及大众消费者。

另一个问题是旅游业绿色转型的意识在整个供应链和市场中仍然参差不齐，说服合作伙伴，尤其是偏远地区的合作伙伴承诺执行绿色标准仍然面临困难。

此外，税收、信贷、产品招标、市场准入等方面的优惠政策的缺失，也使得占行业很大比例的中小型企业对绿色转型兴趣不大。

越南旅游协会常务副主席冯光胜认为，从事绿色旅游转型领域的专业人员的缺乏、对变革的恐惧、旧的运营习惯……给行业造成了阻碍。

这些都是需要用具体解决方案和明确资源来克服的“瓶颈”。

携手推动绿色旅游

为了将绿色转型转化为提升旅游业价值、增强竞争力并打造国家品牌的杠杆，企业家范河认为，必须注重于三个战略因素：可持续发展必须从领导者的思维、长远愿景和承诺开始；着力构建以对话、培训和支持致力于可持续发展的合作伙伴为基础的同行供应链；同时，提高员工、社区和客户对负责任旅游长期价值的认识。

冯光胜先生认为，每家企业的能力、规模、目标客户各不相同，需要有一套绿色旅游和绿色转型的标准，为企业提供实施依据。同时，也需要建立同步的政策生态系统，支持企业实施绿色转型，并推广和复制成功的模式。

越南旅游协会主席武世平认为，现在是旅游业合作伙伴应该在明确各方责任的基础上，紧密携手，共同参与绿色旅游目的地建设。

武世平先生透露，越南旅游协会已集中制定并发布绿色旅游标准（VITA Green），为企业和旅游目的地系统应用奠定基础并打造实用工具。未来，协会将继续围绕五大支柱开展旅游业绿色转型活动，包括：参与制定旅游业绿色转型机制和政策；根据绿色旅游标准打造绿色目的地；开展绿色宣传推广活动；开展绿色培训；应用绿色技术。

越南旅游协会下属越南绿色旅游协会刚刚正式成立，为共同建设负责任、富有创造力的绿色旅游生态系统带来了许多期待，面向为越南旅游业开启了可持续的绿色旅程等。（完）