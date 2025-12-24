绿色消费成为趋势越南产品受国际游客青睐

胡志明市消费市场正呈现积极转变，市民愈发倾向于选择环保产品、绿色认证商品以及优质的“越南制造”产品。这一趋势不仅在国内消费者中得到积极响应，前来胡志明市的国际游客也越来越认可并愿意购买具有可持续价值的越南商品。



“绿色”越南商品在零售市场占据重要位置



在胡志明市各大现代零售体系中，越南商品目前占比约为 80%—95%，品类丰富，满足不同消费层次的需求。消费者选择越南商品不仅出于支持国货的情感，更基于其可靠的质量、合理的价格以及国内企业持续的创新与提升。



居住在新美坊的范氏算表示，从食品、农产品到日用品、化妆品，她都能方便地找到信誉良好、适合家庭日常需求的越南品牌。“如今越南商品已经足够好、足够方便，无需盲目追求外国品牌”，她说道。



值得关注的是，越南商品在持续提升质量的同时，也迅速适应绿色消费趋势。来自西贡合作社、MM Mega Market、GO! 等零售系统的数据显示，在绿色消费推广活动期间，绿色产品销量增长了 50%—60%，表明消费者在关注健康的同时，也更加重视消费行为对环境的影响。



普华永道（越南）的一项调查显示，约 72% 的消费者愿意为环保产品支付更高价格，反映出公众对可持续消费责任的认知不断提升。



居住在胡志明市守德坊的黎明河女士表示，她通常会优先选择带有绿色标识的产品，认为这不仅有益健康，也有助于减少环境污染。“越南企业在顺应绿色趋势方面反应迅速，从食品到化妆品都能找到令人满意的品牌”，她评价道。



作为零售领域的先行者，西贡合作社已逐步建立起可持续消费生态体系，涵盖物流减排和商品质量管控标准的提升。





胡志明市滨城市场吸引大量国内外游客。图自越通社



西贡合作社副总经理阮玉胜表示，通过提高产品标准并与合作伙伴共同优化生产流程，“绿色”已成为与质量、品牌信誉紧密结合的竞争优势。



在胡志明市，“绿色责任勾选”计划已吸引近 400 家供应商约 5000 种产品参与，自实施以来销售额增长约 20%。



Central Retail 越南传播总监阮碧云表示，该系统始终将越南商品摆放在突出位置，并加强对绿色消费和绿色产品的宣传，以顺应新的消费趋势。



越南产品受国际游客青睐



不仅是本地居民，国际游客在到访胡志明市时也越来越多地选择“越南制造”产品作为纪念品。在滨城市场，许多游客青睐手工制品、天然原料产品以及具有可持续价值的商品。



首次访问胡志明市的印度游客阿尔查娜一家选购了一套椰壳制成的手工碗具。“产品精致独特，采用天然材料，虽然价格稍高，但物有所值”，她分享道。



来自土耳其的游客坎·阿斯兰坎表示，每次到胡志明市都会前往滨城市场选购礼品。“我尤其喜欢这里的天然环保产品，如果干等，质量优良，令人满意”，他说道。



据滨城市场商户介绍，国际游客青睐手工制品和纯正越南商品的趋势日益明显。除漆器、装饰画、雕像等手工艺品外，茶叶、咖啡、果酱和果干等产品也备受喜爱。随着滨城—地铁线路的运营，客流量显著增加，进一步带动了越南商品的消费。



总体来看，绿色消费正逐渐成为胡志明市现代市场的重要组成部分。从环保农产品到贴有绿色标签、体现“越南制造”价值的精致手工艺品，这些产品正赢得国内外消费者的信任与选择。



专家认为，绿色消费已不仅是一时的潮流，更是推动企业转型生产方式、实现可持续发展并深度融入全球市场的重要动力。（完）