绿色信贷余额达828万亿越盾

这是银行业通过同步实施多项措施推动绿色增长、循环经济和可持续发展的积极成果。



上述信息由越南国家银行副行长阮玉耿于6月9日在河内举行的“推动绿色经济、循环经济和ESG发展的信贷解决方案：国际经验与越南实践”研讨会上公布。该活动由越南国家银行、德国国际合作机构（GIZ）和农业与环境部联合举办，属于德国联邦经济合作与发展部支持的“宏观经济改革/绿色增长计划”框架内活动。



阮玉耿表示，在气候变化、环境退化和资源日益枯竭对经济发展和社会稳定造成明显影响的背景下，绿色增长、循环经济以及环境和社会风险治理已不再是一种选择，而是一项迫切要求。向绿色增长模式转型，实现经济发展与环境保护、资源高效利用协调统一，是越南迈向可持续、包容和繁荣未来的必然趋势。



他说，越南政府高度重视绿色经济、循环经济和可持续发展，通过不断完善《环境保护法》和国家绿色增长政策框架等措施加以推进。其中，发展循环经济、实施环境、社会和公司治理（ESG）标准，不仅有助于环境保护和资源高效利用，更是提升生产率、增强经济韧性和深化全球价值链参与程度的重要发展模式。



特别是越共中央政治局关于发展民营经济的第68号决议强调要实现民营经济融资渠道多元化，并研究建立利率补贴机制，鼓励对绿色项目、循环经济项目和符合ESG标准项目的投资，为绿色转型注入了新的动力。



为实现上述目标，除国家财政资金和国际融资资源外，发展绿色信贷被确定为满足经济绿色转型资金需求的重要举措，有助于有效动员和配置资源，推动可持续增长。



研讨会场景。图片来源：越通社

在信贷机构方面，阮玉耿表示，各家银行不断提高认识，优先向绿色领域和循环经济模式配置资金，并逐步将ESG因素融入自身发展战略和经营活动之中。数据显示，参与绿色信贷业务的金融机构数量以及绿色信贷余额规模均实现快速增长。截至目前，已有82家信贷机构开展绿色信贷业务，绿色信贷余额达到828万亿越盾；2017-2025年期间年均增长率超过20%。完成环境和社会风险评估的贷款余额超过5100万亿越盾，较2017年底增长近25倍，占全国经济贷款总余额的27.7%。



研讨会上，德国国际合作机构（GIZ）驻越南首席代表米夏埃拉·鲍尔（Dr. Michaela Baur）表示，德越绿色金融合作是推动绿色增长和提升双方竞争力的战略性投资。她希望此次研讨会能够提高社会对绿色金融、循环经济和ESG的认知，加强金融机构执行能力，并推动公私合作，共同筹集资源，实现越南可持续发展目标。她强调，GIZ将继续与越南及越南银行业携手推进绿色转型进程。



在“宏观经济改革/绿色增长计划”框架下，GIZ正与越南农业与环境部及相关机构（包括越南国家银行）合作，完善绿色项目和循环经济项目分类标准以及ESG实施框架和激励机制，同时提升银行在治理、数据管理、项目评估和可持续金融产品开发等方面的能力。



研讨会上，越南农业与环境部代表还介绍了绿色项目和循环经济项目认定指南，以及环境、社会和治理标准框架的应用情况。来自德国DZ银行和德国复兴信贷银行的国际专家分享了ESG标准体系建设、银行ESG实践经验以及循环经济项目融资模式等国际经验。



与此同时，安永会计师事务所（Ernst & Young）、各信贷机构和企业代表也进行了深入交流，为全面评估越南银行业信贷活动取得的成果以及需要进一步解决的问题提供了有益意见。（完）