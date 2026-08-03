绿色与负责任旅游为可持续发展作出贡献

在新纪元中，“无烟工业”正站在转折点上，经济增长的价值必须与人文和可持续发展的理念相结合。旅游服务平台Booking.com近日发布了第11次年度报告，呈现出越南旅游业的全景图。



当前的旅游体验理念已发生诸多变化。旅游不仅是个人享受之旅，而且为社区和环境创造价值。



据在线旅游服务平台Booking.com的研究结果，85%的越南游客表示，可持续旅游是首要优先事项，且希望在旅游目的地留下积极影响；76%的越南人认为旅游业是促进经济发展的积极动力。



60%的受访者认可经济增长、55%把握就业机会、50%享受娱乐服务多样化等数据证明了旅游业在改善当地生计中发挥的核心作用。



目前，人们不再涌入已经拥挤不堪的地方，而寻找像富安和宁顺这样拥有原始海滩的“天然宝石”，或者像高平和木江界这样在雄伟的自然风光中生活节奏缓慢的地方，这种趋势正在开辟新的道路。



游客流的分散不仅有助于减轻大城市基础设施的压力，还能为偏远地区带来更加公平的经济发展机遇。



游客在奠边省芒峰乡的葡萄园采摘成熟葡萄。图自越通社

在改变旅游目的地的同时，错峰出行不仅是一种经济选择，更是一种深层次的可持续行动。约35%的越南游客已开始意识到避开人潮，追求更轻松的旅行节奏。



构成可持续旅游理念的另一关键因素是出行方式。统计显示，48%的越南人期待更加完善的公共交通系统，以服务旅游活动。



当游客在河内和胡志明市等大城市选择步行、骑行，或使用双层巴士及地铁系统时，不仅有利于减少了碳排放，也真正融入了城市的节奏。



另外，当前，游客倾向于选择家庭餐馆与本地工匠产品，从而形成直接且切实的资金流动。38%的游客计划优先选择中小企业，在传统集市购买的纪念品，其不仅承载着浓厚的地域特色，而且为那些致力于传承传统文化的手工艺人助力。



除了经济责任外，对环境负责任不可或缺。在垃圾问题日益成为众多旅游景点困扰的背景下，54%的游客希望在旅行中减少废弃物是令人鼓舞的迹象。



Booking.com第11次年度报告显示，可持续旅游并非遥不可及的概念。当每个人都意识到自己是旅游生态系统的一部分时，游客将不再只是为了观光而出行，而是为了探索、分享与守护而出行。（完）