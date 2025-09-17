继续稳定宏观经济大盘 控制通货膨胀 实现快速可持续发展

通知中指出，2025年9月12日，范明政在政府驻地主持召开关于继续保持宏观经济平稳运行，控制通货膨胀、推动增长、保障各大平衡、提高人民生活水平的会议。



范明政在会上指出，8月份越南经济社会形势继续呈现稳中向好态势。宏观经济基本保持稳定，通货膨胀得到控制，发展水平不断提升，经济体各大平衡得以保障，劳动力市场保持稳定，公共债务和财政赤字保持在可控范围之内，社会保障水平显著提升，人民物质和精神生活不断提高等。然而，积极主动且灵活有效地掌握情况并处理汇率、证券、房地产、信贷增长偏离目标、银行交叉持股、黄金价格、网络安全、公共投资等问题都是当务之急。



2025年的总体目标是稳定宏观经济大盘，将通货膨胀控制在低于既定目标的水平，实现8.3%-8.5%的增长，确保经济体的各大平衡；国家财政预算收入超出预算25%，节约经常性支出；公共债务、政府债务、外债和财政赤字受到严格管控并低于警戒线；在任何情况下都要保障货币、粮食、食品以及网络安全，同时加大出口力度；确保战略性商品价格符合国民经济现状和人民收入水平等。贯彻奉行 “稳定是为了发展，发展是为了稳定，实现快速可持续发展与继续提升民众物质与精神生活水平相结合”的方针。



资料图。图自越通社

为了完成既定目标，范明政要求各部门、机关和地方以更大决心、更大努力、更有力行，确保干一件成一件；要有胆识，保持冷静，科学、客观、实事求是地看待和处理问题；确保各项政策、部门、地方、国家资源和私营资源之间的紧密协调。同时，贯彻落实各项决议，中央委员会、政治局、书记处、苏林总书记的的决议和结论以及政府总理的指导意见。



具体的是，财政部牵头并配合其他部门，充分利用财政政策的优势，为货币政策提供有力支持。继续落实税款和费用减免、延期政策，助力促进生产经营，创造就业机会等。



继续完善法律框架并采取有力措施，推动资本市场和证券市场平稳、健康、可持续发展以及符合市场规律。



范明政要求国家银行要牵头并协同相关机构，密切跟踪市场动态和国内外经济形势，主动、灵活、及时、有效地实施货币政策，与财政政策及其他宏观政策协调配合，统筹促进增长，保持宏观稳定，控制通胀和保障经济平衡，实现快速可持续发展。



指导信贷机构持续降低成本，为贷款利率下调创造空间，引导信贷资金流向生产经营、重点领域和增长动力， 加大不良贷款处置力度，提高信贷质量，严格管理外汇市场和黄金市场等。



工商部牵头并配合有关机关，多措并举拓展出口市场，实现市场多元化，稳定传统市场的同时开拓新市场等。



建设部、科学技术部、内务部、文化体育与旅游部以及各集团、国有总公司、国有股份制商业银行以及地方根据职能、任务和权限有效落实政府交付的各项工作任务，特别是拓展市场和促进生产经营发展。（完）