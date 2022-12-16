继续建设和发展文学艺术

有关落实越共中央政治局关于继续建设和发展新时代文艺工作的23号决议15年总结的全国学术会议即将在河内召开。在建设、保卫和发展国家过程中，越南共产党确定文化是社会的精神基础、是内生力量和发展动力。 其中，文学艺术是文化的精粹。发展文艺必须以人民为中心，以人民为主体，以人民为目标，为完善越南人的价值观和人格，面向民族的真、善、美核心价值做出贡献。

越南党和国家一向高度重视发展包括文学艺术在内的文化事业。 越南文学艺术发生了巨大的变化，履行了直接建设社会的坚实精神基础、培养和发展全面的人的使命任务。

特别关注文艺事业

早在1943年，印度支那共产党（现越南共产党）就出台了《文化纲要》，其中明确指出党对发展文化和艺术的观点，提出了新时代的民族化、大众化和科学化原则。

进入革新时期，关于文艺发展的方向和观点体现在多项重要决议中，其中包括越共六届政治局关于革新和提高对文学、艺术和文化的领导和管理能力，发挥创造力，使文学、艺术和文化更上一层楼的第五号决议（1987 年）； 第八届中央委员会关于建设和发展有民族特色的越南先进文化的第03号决议（1998年）。

在推进国家工业化、现代化和融入国际时期，越南文学艺术全面和大力发展，深受人文和民主精神的影响，既发挥引导作用也满足了人民日益增长的文化精神需求。在维护、发展和弘扬民族文学艺术价值的基础上，继续扩大国际合作，有选择地吸收人文价值和人类文明进步成果，同时防范文化同化风险。

为实现上述目标，党提出了关于文艺革新与发展的指导方针，明确了做法，为文学艺术的大力和多样化发展创造了有利条件。鼓励文艺工作者贴近国家实际进行艺术创作。

提高文学艺术领域的创作自由

党和国家高度重视保障文学艺术创作自由的观点。 这可以理解为文学艺术发展的规律。

保障文学艺术活动的创作自由已成为建设和发展越南文化和越南人的基本方向。 党对文艺工作的领导方针是确保文化、文学和艺术沿着正确方向发展的同时，又在促进社会责任和公民义务的基础上保障个人的创作自由。文学和艺术的固有责任是维护、培育和弘扬崭新、积极和美好的事物。 继续建设和发展越南文学艺术将为国家的建设和发展事业注入强大精神动力。（来源：越南之声新闻网）